Nem véletlenül kapták ezt a bevenevet, hiszen aki egyszer is látta a jellegzetes formájukat, nem felejti. A legendás magyar buszt ezúttal a keszthelyi Gehilio's Garage csapata mutatta be, akik az ország egyik legszebb Ikarus 55-ösét járták körbe. Mi több, ki is próbálhatták.

- Még mindig nehéz elhinni, hogy vezethettünk egy ilyen különleges buszt. Sok érdekes gépet vezetünk miközben forgatjuk a Gehilio's Garage epizódokat, azonban buszt eddig nem - árulta el érdeklődésünkre Kovács Bálint. - Többet szeretnénk foglalkozni magyar járművekkel, fontosnak tartjuk, hogy a fiatalabb generációk is tudjanak róla, hogy milyen remek gépeket adtak a magyar tervezők a világnak - tette hozzá.