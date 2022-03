Szász Péter a négy évével kilóg a sorból. A félreértések elkerülésére, nem ennyi ideje gyakorolja, hanem ennyi idős. A zalaegerszegi fiatalember elképesztő ügyességgel irányítja a fehér Ford Mustang GT-t. Villámgyors mozdulatok a kormányon, az autó hátulja kitör, de már pörög is vissza a kormány, és az autó az ellenkező irányba dobja a hátulját, aztán úgy robog a családi ház mellett kialakított, egykor gyep fedte pályán, mintha zsinóron húznák. Tökéletes a driftelés, ami szabad fordításban csúsztatást, sodródást jelent. Ez az autó precíz uralásának és irányításának látványos demonstrálása oly módon, hogy a jármű lehetőleg egy centimétert se haladjon hagyományos módon, azaz egyenesen. A drift lényege a stílus és a kanyartechnika, tehát az autó hátulját a túlkormányozottságból fakadó kitörésekkor a kanyarban csúszásban kell tartani anélkül, hogy a kerék egy pillanatra is megtapadjon. A csúszást fenntartásához tökéletes kormányzásra és gázpedálkezelésre van szükség. A technikából következik, hogy drift kifejezetten a hátsókerék-meghajtású autók és azok pilótáinak művészete.

Forrás: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

Ennyi technikai ismertető után térjünk vissza a kezdethez, amiről a fiatal driftművész édesapja, a 42 éves Szász András számolt be.

- Tavaly nyáron Péter az unokatestvéreitől örökölt meg egy elektromos kisautót. Feltűnt, hogy milyen gyorsan megtanulta kezelni, jól manőverezett vele, az akadályok közötti párhuzamos parkolást pillanatok alatt megtanulta. Ehhez alig kellett pár nap, már akkor látszott milyen jól kezeli a kormányt, érzi az autót. Az is hamar kiderült, hogy az autó képességeinél többet tud a fiam, ezért vettük meg karácsonyra ezt a mini, hátsókerék-hajtású, 24 voltos elektromos Ford Mustang GT-t, ami 13-15 km/órás sebességre képes, de a lényeg, hogy jól gyorsul. A biztonságot pedig ötpontos biztonsági öv és bukósisak szolgálja. Hamar ráérzett, hogy kipörgethetők a kerekei, és aztán kanyarokat már csúsztatva vette be. Az első nap végén már azt kérdezte, tud ez gyorsabban menni? Annyira rákapott, hogy szinte ki se akar szállni belőle, naponta 20-30 kilométert autózik, Ehhez kétszer-háromszor is fel kell tölteni az akkumulátorokat - magyarázta.

Kérdeztük Pétert is az autózásról, mi a jó benne, ő a lényeget ragadta meg: gyors, vágta rá, és elmosolyodott.

Szász András arról is szólt, hogy szlalomversenyeket is tartanak a házi pályán. Az ellenfél olyankor az édesapa által távirányítóval vezetett másik elektromos autó. Utóbbi szerkezet lassabban reagál az utasításokra, de ez csak részben magyarázza, hogy Peti rendre győztesen kerül ki a megméretésekből.

Forrás: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

- Ismerősöm kérdezte, mennyi idő alatt tanítottam meg így vezetni Két-három hét, de nem tanítottam, hanem ő jött rá magától - mondta.

A driftelésről készített felvételt az édesapa feltöltötte a YouTube-ra, ahol az ötéves amerikai Lila Kalis mutat be hasonló autós gyakorlatokat többmilliós tábor által követve. Nos, Szász Péter videója egy nap alatt húsznál több országból 15 ezer megtekintést hozott, és ez csak a kezdet. S mit hoz a jövő? Nem tudni, de a családi háztól nem messze a gokartpálya, nincs kétségünk, hogy pár év múlva Szász Péterrel ott fogunk találkozni, ami egy lépés lehet az autóversenyek világa felé.

A ráadás: