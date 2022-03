Ehhez számtalan lehetőség áll előttünk: gépi, önkiszolgáló, kézi mosó, vagy az otthoni tisztítás. Bármely mód is a kiválasztott, az első lépés az alapos öblítés és a kosz fellazítása legyen. A legjobb a gőzborotva, ha az nincs, akkor az élesebbre állított vízsugár. Az első lazítási kör után akár már felvihetők különféle szennyoldó szerek, például a felnikre, mert ezeknek kell idő a hatás kifejtésére. Ezt kivárva lehet újra öblíteni, a sok víz jót tesz. Arra azért érdemes figyelni, hogy az ajtókeretekbe, csomagtérfedél-keretekbe alulról ne nyomjunk nagynyomású vízsugarat, mert főképp az idősebb autóknál nem biztos, hogy az öregedő tömítések kibírják a szokatlan irányból érkező erős vízsugarat: nem kell beáztatni a kocsit.



A kerékjárati dobokat is ki kell veretni, amennyire csak lehet, és juthat figyelem a kocsi aljára is. Vannak gépi mosók, ahol kérhető alsó mosás, ezt megoldják vízsugárral. Az alsó mosásnak a másodlagos hatása, hogy utána biztosan kiderül, korrodált-e a padlólemez: ha a víz bejut az utastérbe, akkor igen. A vízsugárral azokat a jellegzetes helyeket érdemes támadni, ahol összegyűlik a kosz: ugyanis ezek hiába száradnak ki, a szenny megtartja a síkosságmentesítő anyagot is, ami nedvességet kapva ismét aktívvá válik és korrodálhat.



Ezek után a mosás folyamata már klasszikus. Lehet samponozni, de csak jó minőségű kefével vagy szivaccsal, és akkor, ha már nincs vastag koszréteg az autón, azt levitte előtte a gőzborotvázás. Különben jó eséllyel karcolgathatja az autómosásra vállalkozó a fényezést a szivacs- vagy kefe alatt futó homokszemekkkel. Önkiszolgáló mosóban a kefés mosáskor a kefe mosószert is juttat a járműre.



Tipp: mielőtt az autóhoz érintenénk a mosókefét, érdemes eltávolítani belőle az előző autóról származó mocskot. Különben fölöslegesen szedtük le a kosz javát, a másik autó mocska fogja összekaristolni az autónk lakkozását.



A samponozás után jöhet öblítésként újra a nagynyomású vagy a bő vizes lecsapatás. A jó autósampon foltmentes száradást biztosít, önkiszolgáló mosóban van külön öblítőprogram, amelynél a vízbe szintén foltosodásgátló adalékot kevernek.



A mosókban a foltmentes száradás segítésére általában ozmózis vizet használnak a pisztolyokban, ez nem hagy vízkőfoltot.



A száradást sokféleképpen lehet segíteni: gépi mosókban lefúvatják a víz javát, kézi mosókban is szokták nagynyomású levegővel kifújni a vízgyűjtő pontokról a vizet: díszlécek alatt, tükörházból. A fizetett kézi mosást kivéve, ahol a szárító áttörlés is szerepel a programban, érdemes leginkább mikroszálas kendővel szárazra törölni az autót – a gépi mosó nem szárítja meg a kocsit teljesen. A mikroszálas kendő előnye, hogy ha maradt a kasznin koszmaradék, homokszem, azt letörölve nem karcolódik a lakkozás.



A szárítás után még felvihetők különféle karosszéria­védő anyagok, waxok, viaszok, mű- anyagápolók. Ezt ki-ki ízlése és pénztárcája, no meg ideje szerint alkalmazhatja az autó szépüléséért. Nem utolsósorban a kezelt felületekről később könnyebb lemosni a koszt, nem tapadnak fel annyira a bogarak vagy a madár­piszok sem.