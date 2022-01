Érdemes felkészülni arra, hogy mit nem szabad tenni autóvezetőként a csúszós utakon! Erre figyelmeztet a baleset- megelőzési bizottság.

Először is nem szabad nagy gázzal indulni. Finom gázadással, kézi váltós autóval finom kuplungkezeléssel, akár kettes sebességi fokozatban, illetve automatával, ha szükséges téli állásban indulunk. A lényeg: ne kaparjon el a kerék, különben nincs tapadás, az autó nem tud vagy csak nehezen tud elindulni.

Menetben kerüljük a hirtelen mozdulatokat, gyorsítást, kormányzást, fékezést, mert ezek az abroncsok tapadásvesztését okozhatják, a kocsi váratlanul kitörhet, irányíthatatlanná válhat.

Ne lépjük át az adott közlekedési helyzet által megengedett sebességet, amit egyébként a csúszós úton az autó is jelez mozgásával. Ha túl gyorsan hajtunk a csúszós úton: akkor a hátsókerék-hajtásúak kezdenek beriszálni, megpróbál kitörni a kocsi hátulja, ahogy elveszti a tapadást a hátsó hajtott kerékpár. Ezt először finoman jobbra-balra mozgással kezdi az autó, és ha ilyenkor nagyobb gázt adunk, annak megpördülés, keresztbe fordulás lehet a következménye. Ilyenkor ezért finoman el kell venni a gázt, mert a hirtelen fellépő motorfékhatástól is megpördülhet a kocsi. A fronthajtásosok viszont felúsznak, finom kígyózó mozgásba kezdenek, ahogy veszti a tapadását a hajtott és ezzel egyben kormányzott kerék. Erre figyelmeztet a könnyűvé váló kormányzás. Ebből a helyzetből is a sebesség mérséklése, finom gázpedálkezelés segít menekülni. Ezért fontos, hogy a jobb állapotú abroncsok mindig a hátsó tengelyre kerüljenek.

Az összkerékhajtásúak kevésbé előzékenyek, mert nagyobb biztonságérzetet adnak, tovább maradnak iránytartóak, de ha vesztik a tapadást, az gyorsabban következik be, amit csak rutinos vezető tud kivédeni, ezért figyelni kell, ha már észleljük az iránytartás csökkenését.

Csúszós úton ne pánikfékezzünk, ami nem azonos a vészfékezéssel. Vannak helyzetek, amik megijeszthetik a vezetőt, aki úgy érzi az adott pillanatban, hogy csak a fékezés a megoldás. A fékezés hatására a kerekek blokkolnának vagy blokkolnak is (bár már kevés az ABS nélküli autó), tehát elvesztik a tapadásukat, akkor a lassulás intenzitása csökken, az ABS-es autóban pulzál a pedál. Ekkor a sofőrök nagy része még jobban tapossa a féket, de ettől nem tér viszsza a tapadás, a kerekek még inkább blokkolnának, vagy maradnak csúszásban, ezzel az irányíthatóságot is csökkentve, vagy lehetetlenné téve. Ezért ilyenkor csökkenteni kell a fékerőt. Nem abbahagyni a fékezést, hanem feljebb engedni a pedált, hogy a blokkolási hajlam csökkenjen, a gumi újra tapadhasson, és így az autó lassuljon, kormányozható legyen, vagy ha szükséges, meg tudjon állni. Tapadási szinten tartott vészfékezéssel rövidebb úton megáll az autó, mint padlófékes, kitartott pánikfékezéssel.

Jégbordás úton lehetőleg ne előzzünk, mert ennek a manővernek velejárója a gyorsítás, az úton a jégborda viszont alattomos jelenség. Ez megvezeti a kereket, aminek megpördülés lehet az eredménye, ráadásul a veszélyes manőver végrehajtása közben.

Ha mégis úgy hozza a forgalmi szituáció, hogy szükséges az előzés jégbordás úton, akkor jóval nagyobb biztonsági térköz szükséges - ne jöjjön szemből senki -, mert több időt kell szánni a manőverre. A jégbordákon át kell oldalazni, tehát igen kis kormányszöggel váltani sávot átlépkedve a jégbordán és amint átjutott a bal oldali két kerék a jégbordán, kicsit visszavenni a kormányállást, meggyőződni, hogy irányban maradt a kocsi, majd folytatni az oldalazást. A gyorsítás nem lehet intenzív, mert a csúszós úton tapadásvesztés lehet belőle. A saját forgalmi sávba való visszatérésnél ugyanígy oldalazva kell megoldani. Így leírva is hoszszú, és a valóságban is jóval több időt igényel a művelet, mint a száraz úti előzés, ezért kell az üres szembejövő sáv.

Természetesen minden közlekedési szituáció más és más, de ha ezek a gyakorlatok rutinszerűekké válnak, akkor a vészhelyzetekben segítenek megtalálni a kiutat. A biztonságos közlekedés alapvető kulcsa a vezetői tudás, a gyakorlat, ami a bonyolultabb és nehezebb forgalmi helyzetek megoldását segíti.