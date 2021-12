Kisebb testű kutyának, macskának, elég lehet a kisebb szállítódoboz is, amit akár a hátsó lábtérbe is tehetünk, ha elég szorosan fér be, és nagyobb fékezés, kikerülő manőver, koccanás esetén is helyén marad. A közepes testű kutyának való dobozt a legcélszerűbb a csomagtérben elhelyezni. Persze csak kombi, vagy egyterű autó esetében. Az ülések támlája nem engedi előrerepülni a dobozt, ami védelmet jelent nemcsak a kutyának, hanem az utasoknak is. Azzal is fokozhatjuk, ha a hátsó ülések biztonsági övét becsatoljuk. Természetesen gondoskodni kell róla, hogy a szállítóbox ne mozduljon el. Léteznek összehajtogatható, használaton kívül kevés helyet foglaló, puha dobozok. Ezek nem masszívak, de az övvel kombináltan használva jók lehetnek. Az első ülésen csak akkor szállítsunk házi kedvencet, ha tökéletesen tudjuk rögzíteni és persze a légzsák is kikapcsolható.