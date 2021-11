2021, 21 E21 – Kiscápák találkoztak a keszthelyi Gehilio's Garage szervezésében (videó)

Sokaknak ismerősek lehetnek, vagy legalábbis hallhattak már a cápa BMW-kről.

– Korábban több típus is ezt a megnevezést kapta a jellegzetes orr kialakítása miatt. Ilyen például az E21-es BMW, ami a legelső hármas széria volt – tudtuk meg Kovács Bálinttól.

Ennek a típusnak a rajongói gyűltek most össze a Driving Campen, hogy megmutassák mennyien is vannak, akik még őrzik ennek az autónak az emlékét. A Gehilio’s Garage szervezésében valósult meg a 2021, 21 E21 rendezvény, amelyet legújabb epizódjukban be is mutatnak a keszthelyi srácok.

– Különleges volt ennyi cápát látni egy helyen. Közösen is autóztunk, ami igazán felemelő élményt jelentett. Megosztom a videóban a saját autóm történetét is. Különlegessége többek között, hogy ősmagyar, ami annyit jelent, hogy újkora óta Magyarországon van. Ráadásul egy zalaegerszegi orvos vásárolta magának 1979-ben. Most ismét zalai a tulajdonosa, 42 év után – avatott be a részletekbe Bálint.

