Új gazdát keres egy Picasso-festmény

A Sotheby's londoni aukcióján lehet megvásárolni a képet februárban.

Pablo Picasso egy 1937-es festménye lesz a sztárja a Sotheby’s impresszionista és modern művészeti alkotásokat felvonultató február 28-i aukciójának Londonban: a műtárgypiacon most debütáló alkotás leütési árát 36,5 millió fontra (12,6 milliárd forintra) becsülik.

A Femme au béret et a la robe quadrillée (Marie-Thérese Walter) című, 1937 decemberében készült festmény a spanyol művész szeretőjét ábrázolja, noha a képen már Picasso szerelmi életének következő fejezete, az 1935-ben megismert Dora Maar hatása is megjelenik – írta a The Art Newspaper című kulturális hírportál.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Thomas Bompard, az aukciósház londoni fiókjának impresszionista és modern művészeti aukciókért felelős munkatársa szerint a festményen két stílus keveredik egymással: a Marie-Thérese-periódusra jellemző lágyabb, fennköltebb érzelmek utat engednek a Dora Maar-időszak sötétebb, kubista formáinak.

Picasso munkásságára ekkortájt a külvilág eseményei is erős hatással voltak. Guernica című monumentális festményét, amely az észak-spanyolországi, baszk Guernica városát 1937 áprilisában ért katasztrofális légitámadásnak állít emléket, mindössze öt hónappal a Sotheby’s aukcióján szereplő alkotás előtt készítette el.

A Dora Maart ábrázoló Buste de femme (Femme a la résille) című portré pedig egy hónappal később, 1938 januárjában született. Ez a mű – közvetítői díjjal együtt – 67,4 millió dollárért (16,9 milliárd forintért) cserélt gazdát a Christie’s 2015 májusában rendezett New York-i árverésén.

A Femme au béret et a la robe quadrillée (Nő sapkában és kockás ruhában) című alkotás még sosem szerepelt aukción. A művész 1973-ban bekövetkezett halálát követően magángyűjteménybe került, amelynek tulajdonosa most megválik tőle.

Az aukción szerepel még Fernand Léger Trois femmes (Három nő) című festménye, amely várhatóan 1,6-2,4 millió fontért fog gazdát cserélni, valamint Marc Chagall Le Village bleu (Kék falu) című festménye, amelynek leütési árát 1,5-2,5 millió fontra becsülik.

Az ázsiai gyűjtők egyre nagyobb érdeklődésének jegyében a február 28-i aukciót megelőzően a Picasso művet Hongkongban, majd Tajpejben is kiállítják.

A Sotheby’s tavaly év elején tartott impresszionista és modern művészeti aukciójának összbevétele 195 millió font volt, ami rekordot jelent a londoni aukciók esetében. A fő tétel akkor Gustav Klimt Bauerngarten (Falusi kert) című 1907-es festménye volt, amely illetékkel együtt 48 millió fontért talált új gazdára.