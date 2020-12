Online rendezik meg a szófiai Liszt-Bartók zongoraversenyt

A két magyar zeneszerző bulgáriai népszerűsítését célzó verseny zsűrijének elnöke Fülei Balázs zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kamarazene Tanszékének vezetője. A megmérettetés fő szervezői a szófiai Magyar Kulturális Intézet és a bolgár Pancho Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia.

Miskédi Szandra, a szófiai Magyar Kulturális Intézet vezetője elmondta:

„Mivel a megmérettetést a tavaszi korlátozások miatt már egyszer elhalasztottuk – eredeti időpontja 2020. március végén lett volna –, nem találtuk jó megoldásnak azt újra elnapolni. Az utóbbi hónapokban partnereinkkel együtt azt tapasztaltuk, hogy az online megvalósítás jól működhet. Pozitív élményekről számolt be a zsűrink több tagja is, akik már más hasonló versenyen is bíráskodtak. Nem akartunk csalódást okozni a jelentkezőknek sem, akik hónapok óta készültek a megmérettetésre”.