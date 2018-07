Meghódította Michelangelo Amerikát

A New York-i Metropolitan Múzeum történetében a tavaly megnyílt Michelangelo: a rajzoló és tervező című tárlat volt a tizedik leglátogatottabb kiállítás 702 ezer érdeklődővel.

Az elmúlt évben rekordszámú, 7,35 millió látogató kereste fel a New York-i Metropolitan Múzeumot – írta pénteken a The New York Times.

A Metbe váltott belépők száma annak ellenére is nőtt, hogy a nem New York-i lakosok számára márciusban bevezették az új kötelező, 25 dolláros (7 ezer forintos) belépődíjat, míg korábban mindenkinek csak önkéntes adomány volt a belépő. A június 30-ig tartó egyéves időszakban 7,35 millióan fordultak meg a múzeum három intézményében, ami jelentős növekedés az egy évvel korábbi, 7 millióhoz képest.

A múzeum csütörtöki közleményében arról is beszámolt, hogy több mint 250 millió dollárt (69 milliárd forintot) gyűjtöttek adományok, kormánytámogatások és tagsági díjak révén, ami egy év alatt 7 százalékos növekedést jelent. Ebből 80 millió dollárt (22 milliárd forintot) a múzeum vagyonkezelőségének egyik tagja, Florence Irving és néhai férje, Herbert Irving adományozott.

Daniel H. Weiss, a Met elnök-vezérigazgatója elmondta: nem hajszolják a látogatószámot, ugyanakkor munkájuk kedvező visszajelzésének tekintik a növekedést.

A múzeum élére augusztusban kerül új igazgató az osztrák Max Hollein személyében. A brit Thomas Campbellnek több millió dolláros adósság felhalmozása miatt kell távoznia.

A Michelangelo-kiállítás mellett a legnagyobb közönséget vonzó programok között szerepelt a Cristobal de Villalpando mexikói barokk festőt bemutató tárlat, a David Hockney-kiállítás és a divattal és katolicizmussal foglalkozó Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination című, október 8-ig megtekinthető tárlat.

Borítókép: Michelangelo, a tini nindzsa teknőc is ellátogatott a Michelangelo: a rajzoló és tervező című kiállításra 2018. január 25-én

AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY