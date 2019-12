Meghalt Anna Karina

A dán-francia színésznő, az Éli az életét, Az asszony az asszony felejthetetlen hősnője 79 évesen halt meg, hosszú ideje nagyon beteg volt.

Anna Karina a francia új hullám kiemelkedő rendezőjének, Jean-Luc Godardnak volt korábban a felesége, múzsája, hét filmjében is szerepelt, többek között a Bolond Pierrot-ban is, Belmondóval. Játszott magyar filmben is: Mészáros Márta Olyan mint otthon című filmjének volt a főszereplője.

Ügynöke, Laurent Balandras annyit közölt, hogy Anna tegnap halt meg egy párizsi kórházban a rák szövődményei miatt.

Utolsó perceiben mellette volt negyedik férje, az amerikai rendező Dennis Berry is – írta az Origo.

Franck Riester francia kultuszminiszter a színésznő halála kapcsán úgy fogalmazott, hogy a francia mozi elvesztette egyik legendáját.

Anna Karina Koppenhágában született 1940. szeptember 22-én Hanna Karin Blarke Bayer néven. Családját apja korán elhagyta, egy ideig nagyszüleinél lakott, majd gyermekotthonban is. Tizenhét évesen költözött Párizsba, ahol később sikeres modellkarriert épített magának, és aminek köszönhetően megismerkedett első férjével is, a legendás francia rendezővel, Jean-Luc Godarddal is. Hat évig voltak házasok, utána még háromszor ment férjhez.

1961-ben kapta legnagyobb filmszakmai elismerését, amikor a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Ezüst Medve-díjjal jutalmazták Az asszony az asszony című filmben nyújtott alakításáért. Az IMDb internetes filmadatbázis szerint karrierje során 83 alkotásban szerepelt színésznőként, utoljára 2008-ban, kétszer pedig rendezett is.