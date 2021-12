Már ötévesen lenyűgözően énekelt – 75 éves José Carreras

Barcelonában született.

Nem sokkal később látta A nagy Caruso című filmet, amelyben Mario Lanza játszotta a tenorok királyát, s elhatározta, hogy ő is híres énekes lesz. Ettől kezdve éjjel-nappal énekelt, otthon és édesanyja fodrászműhelyében is, zongora- és szolfézsórákra járt, kórustag lett, operabérletet kapott.

The young José Carreras and his first opera recording, Rossini’s „La Pietra del Paragone”, more info and video: https://t.co/RuSJT9dTL9 pic.twitter.com/oWTiAWBeG8

— José Carreras. Tenor (@JCarrerasTenor) April 2, 2017