Július végén megrendezik Kínában a FIRST filmfesztivált

Július végén megrendezik a kínai Csinghaj tartományban a FIRST Filmfesztivált. A szervezők közleménye szerint addigra már az ország egy részében nyitva lesznek a mozik.

A FIRST fesztivál az elsők között lesz, amelyet megrendeznek a koronavírus-járvány miatti karantén feloldását követően. A variety.com cikke szerint már

zajlik a tajvani Tajpeji Filmfesztivál, Franciaországban pedig július 7. és 13. között rendezik meg a FID Marseille fesztivált.

A FIRST versenyprogramjába 13 játékfilmet válogattak be, a további szekciókban pedig 8 dokumentumfilm és 13 rövidfilm is versenyez egy sor díjért. A merítés programjában a produkciók 60 százaléka elsőfilmes rendező alkotása.

A fesztiválra április 30-ig, a karantén Pekingben bejelentett hivatalos feloldásának napjáig lehetett nevezni a produkciókkal.

A versenyprogram zsűrijét Peter Chan hongkongi producer vezeti.

A hollywoodi szaklap megjegyezte, hogy miközben a Tibeti Autonóm Terület mellett fekvő tartományban, Csinghajban nem alakult ki nagy góca a koronavírusnak, ha a járványhelyzet változása megköveteli, a kínai hatóságok újra karantént hirdethetnek.

A kínai mozik január vége óta zárva vannak.

A hatóságok a közelmúltban közölték, hogy a kisebb kockázatú helyszíneken lassan újra ki lehet majd nyitni őket, de ehhez még a helyi hatóságoknak is zöld utat kell majd adniuk.

