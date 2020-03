Járjunk múzeumba otthonról

Online bebarangolhatjuk a világ legnagyobb gyűjteményeit.

A korszellemre igen jellemző, hogy csak akkor jövünk rá, mennyire elmennénk múzeumba, ha éppen arról döntenek, hogy a koronavírus miatt bezárják a világ összes nagy múzeumát – írja a Magyar Nemzet.

De ha nem érjük be könyvekkel és házi mozival, akkor sem kell csüggednünk. A Google Arts & Culture aloldala több mint ötszáz múzeummal és galériával fogott össze, hogy bárki otthonról, virtuálisan megnézhessen kiállításokat vagy bejárhassa a világ nagyobb múzeumait, így többek között a londoni British Museumot vagy az amszterdami Van Gogh Múzeumot is bejárhatjuk otthonról. Mivel az iskolák is bezárnak, ezek a virtuális séták jó kulturális alternatívák lehetnek az otthon ülő diá­koknak is.

A British Museumban gyűjteményé­ben megtalálhatók a világ leghíresebb archeológiai leletei: az 1802-ben megszerzett rosette-i kő, a világ legrégibb üvege Egyiptomból (Kr. e. 1460), a páratlan múmiagyűjteménye, valamint a világ legnagyobb ékírásos gyűjteménye, tehát érdemes körülnézni benne.

A washingtoni National Gallery of Art két online kiállítását lehet megnézni a Google-on keresztül: az első az 1740 és 1895 közötti amerikai divatról szól, a másik tárlatukon Jan Vermeer holland festő munkái láthatók.

Ha szeretjük ezt a korszakot, akkor érdemes körülnézni az amszterdami Rijksmuseumban is, ahol a holland aranykor, köztük a már említett Vermeer és Rembrandt műveiben lehet elmélyedni, ezt a múzeumot ráadásul street view formában lehet bejárni, ahogyan a Van Gogh Museumot is, amelyben a művész több mint 200 festményét, 500 rajzát és 750 levelét láthatjuk. Pár egyszerű kattintással a festmények elé léphetünk és elég jó felbontásban nézhetjük meg a híres önarcképét, a napraforgóit vagy egyéb munkáit.

Lényegében elejétől a végéig nézhetjük meg a párizsi Musée d’Orsay-t is, ahol az 1848 és 1914 között alkotott francia festők munkáit lehet látni, így Monet, Cézanne és Gauguin festményeit is meg lehet nézni, a zavaró tömeg jelenléte nélkül.

A firenzei Uffizi képtárban a Medici család gyűjteményébe tekinthetünk bele, melynek épületét 1560-ban tervezte Giorgio Vasari Cosimo de’ Medici magánhasználatára, viszont ma már bárki virtuálisan is barangolhat a termeiben.

Semmiképpen se hagyja ki a mexikói Nemzeti Embertani Mú­zeum kiállításait sem az, akit érdekel Mexikó spanyol hódítás előtti öröksége, itt 23 kiállítótermet nézhet meg, a maja civilizáció emlékeit is.