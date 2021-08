Így még nem hallhattuk George Harrisont!

Idén ötven éve, hogy megjelent George Harrison legendás tripla albuma, az All Things Must Pass. A jubileumi kiadás, amelyet a néhai Beatle fia, Dhani Harrison gondozott, számos extrát tartalmaz.

Az eredetileg huszonhárom számot tartalmazó All Things Must Pass újrakevert változata összesen negyvenhét demófelvétellel, fel nem használt dalváltozattal egészül ki, ezt most a rajongók nyolc vinylen vagy öt CD-n, és egy Blue-ray-en vehetik kézbe.

„A lemez üzenete most jóval egyértelműbb, sokkal inkább eléri az embereket, mint annak idején” – mondta Dhani Harrison, aki szerint az anyag egyfajta posztpandémiás zeneként is felfogható. A háromszoros Grammy-díjas hangmérnök, Paul Hicks azt emelte ki, hogy nem a hangzás modernizálására törekedtek, inkább az eredeti mixek jelentették a kiindulópontot.

Az All Things Must Pass a rockzene történetének első tripla lemeze volt, olyan kiemelkedő dalokkal, mint az Isn’t It a Pity, a What Is Life és a My Sweet Lord. A Capitol/Universal Music kiadásában megjelent anyag vázát 1970 májusában két nap alatt rögzítette George Harrison. 26-án tizenöt dalt vett fel régi cimboráival, Ringo Starr dobossal, illetve Klaus Voormann basszusgitárossal, másnap pedig egy szál gitárral további tizenöt track-et játszott fel Phil Spector koproducer felügyelete mellett.

Az 50. évfordulós kiadásra volt miből válogatni, hiszen a lemezkészítés folyamatában 1970-ben mintegy huszonöt órányi zenét rögzítettek. Most számos olyan dal hallható először hivatalos kiadványon, amelyet akkor nem fejeztek be; ilyen a Cosmic Empire, a Going Down to Golders Green, a Dehra Dun, a Sour Milk Sea és a Mother Devine.

A legdrágább változatban faládában, az eredeti borítón látható kerti törpék kicsinyített figuráival is megvásárolható All Things Must Pass tartalmaz továbbá reprint korabeli jegyzeteket, dalkommenteket, fotókat is.

Borítóképünkön George Harrison liverpooli szobra