Frida Kahlo magyarul írt szerelmes levelét is kiállítják Budapesten

Szombaton nyílik először Frida Kahlo kiállítás Magyarországon: a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo, valamint más jelentős mexikói gyűjtemények jóvoltából több mint harminc festmény és grafika érkezett Budapestre, de a művésznő magyar nyelven megírt szerelmes levelét is kiállítják.

A tárlaton a művész védjegyévé vált önarcképei mellett szerepelnek olyan jelentős művek is, mint az első vászonfestményeinek egyike 1927-ből, valamint életrajzi ihletésű képek, portrék, szimbolikus tartalommal telített alkotások, rajzok, illetve fotók, derül ki a galéria honlapján szereplő leírásból.

A kiállítás magyar kurátora, Lantos Adriána egy Facebookon közvetített korábbi élő bejelentkezés során beszélt arról, hogy a híres önarcképek között látható lesz A dadám és én című is, amelynek különlegessége, hogy Kahlo csecsemőként ábrázolta magát rajta. Azt is elárulta, hogy a művésznő magyarul írt szerelmes levele is megtekinthető lesz, amelynek címzettje az a magyar származású Nickolas Muray fényképész, akibe Kahlo élete utolsó éveiben beleszeretett. A vonzalom hatására a művésznő azt állította, hogy a Baden Badenből Mexikóba emigrált fotográfus édesapja félig magyar származású volt, noha ez nem felel meg a valóságnak.

Frida Kahlo művei hétfőn érkeztek meg a Magyar Nemzeti Galéria épületébe.

Megérkeztek Mexikóvárosból a Frida Kahlo kiállítás képei! Megérkeztek Mexikóvárosból a Frida Kahlo kiállítás képei! #hamarosannyitunkFRIDA KAHLORemekművek a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedóból2018. július 7. – 2018. november 4. Magyar Nemzeti Galéria "C" élület Közzétette: Magyar Nemzeti Galéria, Hungarian National Gallery – 2018. július 2., hétfő

A pénteki nyitónapon azok is részt vehetnek, akik nem tartózkodnak Budapesten: Lantos Adriána kurátor Frida Kahlo testvérének unokájával, Cristina Kahlóval beszélget, amit a Magyar Nemzeti Galéria Facebook-oldalán élőben közvetítenek.

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria kiállítása november 4-ig látogatható. A teljes árú belépő 3200 forintba kerül.

