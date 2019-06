Felújították a velencei Procuratie Vecchie épületét

gálameccs az FTC öregfiúival / 7 perce

A fedett lelátó falu- és gyermeknappal egybekötött avatóünnepét, no meg labdarúgó- éremátadót is tartottak a hétvégén a település mind csinosabb futballpályáján, melyen egykori (helyi) sztárokat is láthatott a nagyérdemű.