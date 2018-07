Elhunyt Christine Nöstlinger osztrák író- és költőnő

A német nyelvterület egyik legjelentősebb ifjúsági- és gyermekkönyvszerzője, akinek mintegy két tucat műve magyarul is megjelent, 81 éves volt.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A bécsi születésű írónő halálát kiadója, a Residenz Verlag közölte pénteken.

Nöstlinger több mint 150 könyvet írt, műveit 30 nyelvre fordították le, többet közülük meg is filmesítettek. Frgatókönyveket, hangjátékokat, színdarabokat is írt, irodalomkritikusként is dolgozott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Legismertebb – és magyarul is megjelent – művei között szerepel a Repülj, cserebogár!, a Konzerv Konrád, A tűzpiros hajú Friderika, a Fütyülünk az uborkakirályra vagy a Frici-sorozat.

Sok más elismerés mellett elnyerte a Hans Christian Andersen- és az Astrid Lindgren-díjat.

Gyermekkönyveit a tekintélyelvűséget elutasító nevelési stílus jellemezte, mindig fontos volt számára a harc az igazságtalanság és az elnyomás ellen. A problémás témák humoros feldolgozása, a realista környezetábrázolás és a társadalomkritikai szellem fémjelezte.

Halála előtt néhány héttel jelentette be, hogy nem ír több könyvet, mert mára annyira megváltozott a világ, hogy ő már nem érti.

Borítókép: Christine Nöstlinger osztrák író- és költőnő

Forrás: AFP/Georg Hochmuth