Egy újabb eltűnt Jacob Lawrence-festmény került elő

Egy újabb 60 éve eltűnt Jacob Lawrence-festmény került elő egy New York-i lakásból.

Az első, októberben megtalált festményről hallva vizsgálta meg közelebbről az Upper West Side-i lakása falán lógó képet egy nő és fia

– közölte a Peabody Essex Museum.

A Metropolitan Művészeti Múzeum (Met) szakértői is megállapították, hogy a kép Jacob Lawrence (1917-2000) amerikai művész alkotása, aki az 1950-es évek polgárjogi mozgalmai idején 30 festményt készített a Struggle: From the History of the American People című sorozatában. A képeket – melyek közül az évtizedek során öt szem elől tűnt – a Met 2020-ban kiállította, üresen hagyva a hiányzó darabok helyét.

Ezt követően a massachusetts-i Peabody Essex Museum szervezett kiállítást a képekből.

A nővérként dolgozó nő a The New York Times című lapnak elmondta, a képet anyósától kapta ajándéka.

„Őszintén szólva nem úgy nézett ki, mintha valami különleges lenne. Nem tudtam, hogy mesterműről van szó”

– mondta.

A korábbi esetben a Met-kiállítás egyik látogatójának jutott eszébe a tárlatot megtekintve az Upper West Side-on, a múzeumtól nem messze élő szomszédai lakásában látott festmény, amelyről gyanította, hogy az egyik hiányzó darab lehet. Hazaérve bátorította a szomszédokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a múzeummal.

Azt a festményt az idős pár 1960-ban vásárolta meg egy csekély összegért egy helyi jótékonysági aukción. Elmondásuk szerint nem tudtak arról, milyen művészettörténeti jelentőségű képet vásároltak.

A Lawrence alkotásait bemutató tárlat tavasszal Seattle-ben, nyáron pedig Washingtonban lesz látható, ekkor már a két újra felfedezett festménnyel együtt.