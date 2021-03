Akár 900 millió forintot is érhet a magyar származású indiai festő 9 év után előkerült portréja

Akár a 2,8 millió dollár (849 millió forint) leütési árat is elérheti Amrita Sérgil (Sher-Gil) magyar származású indiai festő egy kilenc évtized után felbukkant portréja a Christie’s aukciósház március közepére meghirdetett New York-i árverésén.

A dél-ázsiai ország egyik legjelentősebb modern művészének számító Sérgil ezen munkáját nem ismerték korábban a szakértők, mivel azóta, hogy csaknem kilencven évvel ezelőtt elkészült, a festmény egyik magángyűjteményből a másikba került Franciaországban.

