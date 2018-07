Morricone újabb koncertet ad Magyarországon

Nehéz eldönteni, hogy a filmek tették híressé őt, vagy egy-egy filmtörténelmi pillanatban ő tette híréhez méltóvá Hollywoodot.

Alig több mint egy év után ismét Magyarországon ad koncertet Ennio Morricone. Minden idők egyik legnagyobb filmzeneszerzője novemberben lesz 90 éves,

2019. január 23-án a Papp László Budapest Sportarénában

a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar fogja kísérni.

Hollywoodnak több zenei nagyágyúja is van – Hans Zimmer, John Williams, Alan Silvestri -, ám egyikőjük örökös megújulásával, ezerarcú alkotózsenijével és korszakalkotó dallamaival még közülük is kiemelkedik. Ő Ennio Morricone, akinek ha a nevét nem is – bár furcsállnánk – , legfőbb dallamait még az is biztosan hallotta már legalább egyszer, aki egy földalatti süketszobában élte le az elmúlt 60 évet. A kultikus melódiák hallatán már akkor is megborzongunk, ha egy jobb minőségű hangfalból zengenek felénk: milyen lehet vajon élőben hallani, sőt, magának a szerzőnek a vezényletével?

Sokan vannak a szerencsések, akik tudják. Ugyanis már az óriási pillanatnak számított, hogy tavaly Morricone Budapestre látogatott, az pedig igazi örömünnep, hogy korábbi döntését felülírva a klasszis újra hazánkba látogat.

Ennio Morricone tavaly még úgy gondolta, a jövőben a turnék helyett zeneszerzői munkásságára fog fókuszálni. A 60 Years of Music World Tour című koncertsorozat – amelynek keretében tavaly októberben lépett a budapesti Aréna színpadára – óriási sikere miatt azonban módosított elhatározásán és

úgy döntött, egy rövid, exkluzív turné erejéig visszatér

– közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Morricone több mint félezer zeneművet komponált kifejezetten mozi- és tévéfilmek aláfestéséhez, emellett több mint száz klasszikus zeneművet jegyez. Ő írta például A Jó, a Rossz és a Csúf, a Volt egyszer egy Vadnyugat, A profi, a Volt egyszer egy Amerika, a Cinema Paradiso és más világhírű filmek zenéjét. Dolgozott európai és hollywoodi rendezőkkel, szerzett zenét westernhez, drámához, vígjátékhoz, kalandfilmhez, krimihez, életrajzi művekhez.

Golden Globe- és Grammy-díjai mellett hat filmzenéért jelölték Oscarra, és 2016-ban, 87 évesen végül meg is kapta a szobrocskát Quentin Tarantino Aljas nyolcas című westernjéhez komponált zenéjéért. 2007-ben életművéért is átvehette az Amerikai Filmakadémia elismerését.

Borítókép: Ennio Morricone. Forrás: AFP / Giuseppe Ciccia / Nurphoto