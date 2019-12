Zongoraművészként és a zsinagóga vezetőjeként is új kihívások előtt áll Tóth László

Tóth László zongoraművész vezeti 2019 őszétől a Városi Hangverseny- és Kiállítótermet. Az új feladatairól és zongoraművészi pályafutásáról is beszélgettünk vele, s arról, milyen kihívást jelent a zenetanári pálya felcserélése a város egyik legjelentősebb kulturális központjának irányításával.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

– Már körülbelül nyolc éve vezetem a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekart, és ezzel a munkával egyre közelebb kerültem a hangversenyteremhez, hiszen a zenekar jórészt itt adja a koncerteket. Tavaly pedig felkértek a zsinagóga vezetésére, amit örömmel elvállaltam, és ősszel a zeneiskolai zongoratanári állásomat felcseréltem a zsinagóga vezetésére, amely a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ tagintézményeként működik – mondta Tóth László, hozzátéve: van gyakorlata a rendezvényszervezésben, hiszen a szimfonikus zenekari tevékenysége is elsősorban erre irányul – persze sokszor zongoristaként is közreműködik az együttes produkcióiban. Több nagy őrségi fesztivál rendezésében ugyancsak szerepet vállalt az elmúlt közel húsz évben.

– Az egyik az őriszentpéteri Virágzás napjai fesztivál volt, amely most már nem működik, de a Hétrétországot továbbra is szervezzük Sülyi Péter barátommal, a Fatemplom Fesztivált pedig Gryllus Dániellel, törekedve arra, hogy a legmagasabb színvonalú kulturális kínálatot biztosítsuk.

Zongoraművészként is kapcsolatban áll a művészeti élet számos szereplőjével, ami szintén megkönnyíti a munkáját, s mindezt már kamatoztatni tudja a hangversenyterem következő évadának összeállításakor. A hagyományos programsorozatokra – komolyzenei bérlet, JazzSzerda, Egerszegi Páholy – természetesen továbbra is számíthat a közönség.

– A JazzSzerdának nagyon stabil közönsége van, soha nem kell izgulnunk, hogy elfogynak-e a jegyek. A komolyzenei koncertekre is eljönnek a zenebarátok, de szeretnénk, ha többen lennének. Újdonságként zenetudományi előadásokat szervezünk. A Szóban és zenében sorozat március 27-én indul, Bánky József zongoraművész, a Pécsi Tudományegyetem emeritus professzora játszik Beethoven-, Liszt- és Debussy-darabokat, és mesél a művekről. Április 18-án a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar érkezik Brahms IV. szimfóniájával, előtte Kovács Sándor, a Zeneakadémia doktori iskolájának vezetője, a Bartók rádió műsorvezetője tart előadást erről a darabról. A sorozatban lesz egy jazztörténeti program is Tóth Viktor előadásával. Bízom benne, hogy ezekkel a programokkal olyanokat is meg tudunk szólítani, akik eddig nem jártak komolyzenei hangversenyekre. A szimfonikus zenekar szülészet javára adott novemberi jótékonysági koncertjével is sikerült elérni a fő célon, az adakozáson túl, hogy új koncertlátogatók keressék fel az intézményt. Emellett több családi programot szeretnénk szervezni a hangverseny- és kiállítóteremben – sorolta Tóth László.

A zsinagóga másik fő profilja a képzőművészeti tárlatok rendezése.

– Az édesapám festőművész, így ez sem áll távol tőlem, már gyerekkoromban nagyon sok kiállítást láttam. A kollégáim közül pedig többen vannak, akik nagy rutinnal szervezik a képzőművészeti tárlatokat, például B. Takács Kata. A hangverseny- és kiállítóteremben továbbra is nagy hangsúllyal lesznek jelen a helyi alkotók, minden évben szeretnénk egy olyan tárlatot rendezni, amelyen ők jelennek meg. Január 21-én nyílik meg a Szalon, 2021-ben pedig a Vitrin kerül sorra, és nagykanizsai képzőművészek mutatják be alkotásaikat.

A zsinagóga otthont ad a városi nagy művészeti együttesek előadásainak. Tóth László a szimfonikus zenekar vezetőjeként arról is beszélt, hogy az együttes a tavaszt elsősorban az ifjúsági koncerteknek szenteli, de január 22-én, a magyar kultúra napján is fellép. A következő időszak ifjúsági előadásai nagyon színesek lesznek: az óvodások eljönnek Laposa Julcsi népzenei koncertjére, az iskolások ízelítőt kapnak Liszt Ferenc munkásságából, fellép a Kaláka, Prokofjev Péter és a farkas című művét Medgyesi Anna bábművész főszereplésével játsszák, majd Bartók és a népzene címmel Bognár Szilvia, Szokolay Dongó Balázs és Tóth László ad ifjúsági koncertet.

– Zongoristaként egy másik szép feladat, amire készülök, az Egerszeg Fesztivál egyik programja lesz. Modeszt Petrovics Muszorgszkij Egy kiállítás képei című darabját fogom előadni szabadtéren, Papp Norbert képzőművész közreműködésével, aki a darab témáihoz kapcsolódó homokrajzokat készít közben.