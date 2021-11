Zenetörténeti jelentőségű koncert Magyarországon

Ritkán adatik meg az ember életében, hogy valóban rocktörténeti eseménynek legyen fül- és szemtanúja. Az elmúlt hét péntekén Győrben, az Audi Arénában mintegy 3500 lelkes néző egy ilyen élményt élhetett át.

A Deep Purple néhai billentyűse, a 2012-ben elhunyt Jon Lord által írt Concerto for Group and Orchestra minden túlzás nélkül a XX. század második felének egyik legjelentősebb zenei alkotása, ez volt ugyanis a klasszikus zene és az akkoriban kibontakozó rock műfajának első igazán ismertté vált kollaborációja. 1969. szeptember 24-én a hard rock üdvöskéje, az éppen két tagcserén átesett Deep ­Purple és a Malcolm Arnold által vezényelt Royal Philharmonic Orchestra a londoni Royal Albert Hall színpadán mutatta be azt a háromtételes, közel egyórás zeneművet, amely azonnal etalonná, illetve sokak számára követendő példává is vált. A Concerto évtizedekre mutatott irányt, s nemcsak a könnyűzenei szférában dolgozók, de a klasszikus zenében alkotók számára is.

Ezt a darabot mutatták be újra, bő fél évszázaddal később a 750 éves jubileumát ünneplő Győr városában, a helyi filharmonikus zenekar közreműködésével. A történeti hűséghez tartozik, hogy nem ez volt az első adaptáció az 1969-es ősbemutató óta, de a Concerto azon darabok közé tartozik, amelyek ritkán hallhatók – ilyen alkalom volt 1999-ben, amikor újra a Royal Albert Hall adott helyet neki, vagy a 2009-es előadás Írországban –, ezért mindenképpen nagy jelentősége van annak, hogy 2021-ben Magyarországon újra színpadra állították. Főleg úgy, hogy a győri előadást az a Paul Mann vezényelte, aki 1999 óta a legtöbb Concertónak volt a karmestere. Ha Jon Lord mellett valaki méltó még arra, hogy ehhez a produkcióhoz a nevét adja, akkor elsősorban őt kell megemlíteni, de a rock műfajának olyan kiválóságait is a színpadon köszönthettük, mint Roger Glover, a Deep Purple basszusgitárosa (aki a jelenlegi társulat tagjai közül egyedüli közreműködője volt az 1969-es ősbemutatónak), továbbá Bruce Dickinson, az Iron Maiden énekes frontembere vagy John O’Hara, a Jethro Tull billentyűse. Melléjük három további rockzenész sorakozott még fel, az osztrák Bernhard Welz dobos, a szerb és horvát felmenőkkel rendelkező Kaitner Z. Doka gitáros és az ütőhangszereken játszó, chilei származású Mario Argandona, akik ugyan kevésbé ismertek, mint az előbb említettek, de zenészi-előadói képességeik tekintetében nincs szégyellnivalójuk.

A legnagyobb teher értelemszerűen John O’Hara, illetve Bruce Dickinson vállát nyomhatta. Előbbiét azért, mert a klasszikus hard rock hangzásvilágát alapvetően meghatározó Hammond orgona legnagyobb mestereként ismert Jon Lord nemcsak zeneszerzője, de egészen haláláig előadóként főszereplője is volt a Concerto hangversenyeknek. Dickinson szerepe pedig főleg azzal értékelődött fel, hogy a győri koncerten az első felvonásban előadott Concerto után egy klasszikus Deep Purple-összeállítás következett. Márpedig Ian Gillan pótlása kemény dió, ám az Iron Maiden frontemberének nemcsak az adottságai kiválók, de technikáját és énekstílusát tekintve is sok hasonlóságot mutat a Deep Purple (legismertebb) énekesével. Ehhez képest az egyedüli számottevő hibát ő vétette a koncerten, ám a társak profizmusának köszönhetően még az is jól sült el a színpadon.

A fellépők névsora miatt az Audi Aréna közönsége is nagyon vegyes képet mutatott. Érezhetően kisebb arányt képviselt azok létszáma, akik csupán a Concerto miatt érkeztek, jóval inkább a Deep Purple-dalok, illetve ­Bruce Dickinson jelenléte adta a fő motivációt a közönség nagyobb hányadának. Így a klasszikus zenei építkezésű Concerto első tételét inkább csak udvarias taps, mintsem kitörő ováció fogadta, utóbbi Dickinson színpadra lépésekor jelentkezett első ízben, majd a hangszerszólók során – amelyek közül több eltérően szólalt meg az eredeti műhöz képest, s ennek okán üdítő frissességet kölcsönzött az előadásnak – hallhattuk még.

A koncert második része hasonlóképpen indult, mint a Concerto előadása, Jon Lord 1976-os Sarabande szólóalbumának két tétele, a játékosan latinos lüktetésű címadója, illetve a keleti harmóniákat magában foglaló Bourée inkább illett az első blokkhoz. Az átmenetet a Difficult to Cure jelentette, amely egy Rainbow-dal, azaz sok köze nincs Lord életművéhez, Glover azonban annak idején tagja volt ennek a csapatnak, akárcsak a Deep Purple alapító gitárosa, Ritchie Black­more. A Difficult to Cure amúgy Beethoven IX. szimfóniájának rockzenei feldolgozása, eredetileg ugyanúgy instrumentális darab, mint a Sarabande vagy a Bourée, ám mindenki meglepetésére Dickinson is csatlakozott a színpadon lévőkhöz, s német nyelven énekelt bele a dalba.

Ami innen következett, az már valódi örömzene volt, jól ismert Deep Purple-dalokkal. Wring That Neck a zenekar egészen korai időszakából, a rockzene legszebb balladái közé tartozó When a Blind Man Cries – Dickinson briliáns énekével –, az 1972-es Machine Head album csodatétele, a Bernhard Welz számára is megvillanási lehetőségeket kínáló Pictures of Home, majd az 1984-es újjáalakulás utáni legelső dal, a Perfect Strangers, annak emblematikus kezdő soraival: „Can you remember, remember my name” (Emlékszel, emlékszel a nevemre?). Többségük a Concertóval harmonizáló hangszereléssel, klasszikus zenei kísérettel és nyitányokkal. Jon Lord számos alkalommal vitte színpadra ezeket a dalokat szimfonikus zenekarral fuzionálva, így a partitúrák adottak voltak, Paul Mann pedig kiváló karmester, dirigálásával jól hangsúlyozta az átdolgozások különlegességét. Markáns személyiségének legerősebb pillanatait viszont akkor tapasztalhattuk meg, amikor Dickinson hibája miatt a műsor végén megismételtette a Hush című dalt. Az énekes ugyanis egyszerűen rossz helyen lépett be, s hiába jelezte a karmester, hiába volt árulkodó a zenésztársak gesztikulációja, arckifejezése, sem a verzéket, sem a refrént nem sikerült jó ütemben elkapnia az énekesnek. Emberi pillanatok voltak ezek egy egészen odáig profi módon működő gépezetben, de éppen ettől vált egyedivé, történelmivé, felejthetetlenné az előadás. A koncert zárását természetesen a legismertebb Deep Purple-dal, a Smoke On The Water jelentette, ez utóbbi már hiba nélkül. Olyannyira, hogy a gitáros Kaitner Z. Doka hangról hangra, pontosan adta vissza Blackmore emblematikus szólóját.

Azt, hogy mit is jelentett 2021-ben a Concerto for Group and Orchestra, valamint a program második részében szereplő, jórészt szintén Jon Lord nevéhez köthető dalok színpadra vitele, azt legjobban talán Roger Glover megilletődöttsége mutatta. A Deep Purple zenésze szemmel láthatóan meghatottan fogadta a közönség elismerő tapsát s a zenésztársak önfeledt örömét, a győri filharmonikusok köszönő gesztusait. Az évek múlásával ugyanis egyre kevesebb az esély arra, hogy a Concertót úgy hallja a közönség, hogy a hangverseny közreműködői között ott legyen még valaki a korszakalkotó 1969-es előadás szereplői közül. Ha így nézzük, akkor a győri koncert is egyértelműen bevonul a meghatározó rocktörténeti pillanatok közé.