Zene, tánc és művészet a Strandok Éjszakáján

Vízi aerobik, festészet a strandon – többek között ilyen programok is várták az érdeklődőket a zalai balatoni településeken a Strandok Éjszakáján. A programot a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezéséhez kapcsolódva rendezték meg.

Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Vonyarcvashegyen az egész napos homokszoborépítő verseny után egész este várták a mozogni vágyókat a sportpályák, s a művészet is beköltözött a strandra, hiszen a tóról festettek a vízparton a helyi Balaton Art Alkotóközösség tagjai. A Strandok éjszakájának ez már hagyományos rendezvénye.

– Minden évben a Balaton a téma. Van, aki a nappalt, vitorlást, van, aki a naplementét, az éjszakát, van, aki a strandot festi le – mutatott be néhány alkotást Börner Ildikó, az alkotóközösség vezetője, akinek ecsetvonásai nyomán egy nagy, piros kalapos, a Balatonnál álló nő került a képre.

– Én minden nap lejárok a Balatonra és mindig csodálom: legyen az akár szeles, borús, akár napfényes, kék. A naplemente vörös színe – bár sokan giccsesnek tartják képen – de a természetben csodálatos. Nekem nagyon sokat jelent a Balaton: szeretem mindenestül – szólt a Strandok Éjszakája ihletet adó témájáról az alkotó. A tavat nem csak nézhették a partról és a képektől az érdeklődők , hanem a Strandok éjszakáján is megmártózhattak benne. Például a szomszédos településen, a Gyenesi Játékstrandon is, ahol – miután a gyerekek kincskereső játékon vehettek rész – vízi aerobik is szerepelt a programok között, majd zenés est kezdődött.