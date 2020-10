ZegJam: Eddie van Halen emlékére

A rockzenei színteret egyedülálló játékmódjával és innovatív technikai megoldásaival forradalmasító holland származású amerikai gitárhősről, az október 6-án 65 éves korában elhunyt Eddie van Halenről is megemlékeztek szombaton, a ZegJam legújabb rendezvényén.

A zalaegerszegi Apáczai ÁMK-ban nyolc hónapnyi szünet után tartották meg az annak idején az együttes zenélés öröme és a kreatív ötletek kibontakoztatása érdekében elindított ZegJam sorozat következő eseményét. A programnak szomorú apropót adott, hogy éppen a héten hunyt el minden idők egyik legnagyobb hatású zenésze, a Van Halen zenekar gitárosa, akinek munkásságáról – néhány dalának interpretálásával, illetve zenészi, hangszergyártói és hangtechnikai eszközfejlesztő jelentőségének rövid ismertetésével – Horváth Tibor emlékezett meg. Előtte a nagykanizsai Canischa zenekar adott koncertet, míg zárásként a már hagyományos jam session következett, azaz a program iránt érdeklődő zenészek közös produkciókat mutattak be.

A rendezvény kapcsán a főszervező Wohner Csaba, az Artisztika Egyesület alelnöke elmondta: az volt a szándék, hogy minél több aktív szereplőt vonjanak be a produkciókba, így a ZegJam nemcsak zalaegerszegi zenészeknek szól, mint ahogy arra már korábban is volt példa. Nemcsak lakóhelytől, de műfajtól függetlenül is bárkit szívesen látnak, aki szeretne közös örömzenélésben részt venni vagy a saját műsorával bemutatkozni.