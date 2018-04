Zalaszántón színpadra léptek az iskola tehetséges diákjai

Tavaszi kulturális bemutatóra invitálta a falubelieket múlt héten a zalaszántói Gersei Pethő Általános Iskola.

Hagyományosan áprilisban már több éve bemutatkoznak a tehetséges gyerekek különböző művészeti ágakban. Az elmúlt években az iskolai Ki mit tud? és a tavaszi hangverseny keretében léptek színpadra.

Idén kiegészült a program, a diákok a tanév során több tanulmányi versenyen, hangversenyen, bemutatón is részt vettek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A minapi kulturális bemutatón is előadták a tanév során bemutatott produkciókat, hogy a szülők, a családtagok, az érdeklődők is lássák. Felléptek zeneiskolások, vers- és prózamondók, a színjátszók pedig Kodály Zoltán Háry János című daljátékának átdolgozását mutatták be.

Babos Csilla