Zalai könnyűzenei koncertek, őszi hetekre

Az elmúlt évekhez képest némileg szerényebb koncertkínálattal jelentkezik a zalai ősz, s az esetleges járványügyi szigorítások még tovább szűkíthetik a lehetőségeket. Ennek ellenére lesznek események megyénkben, amelyek megdobogtathatják a zenekedvelők szívét.

Nyugat-Magyarország egyik legnépszerűbb gasztro­kulturális programja szeptember 17-én kezdődik a megyeszékhelyen. A jubileumi, immár tizedik zalaegerszegi sörfesztivál három napon át kínál zenei élményeket, pénteken az Edda Művek, szombaton a Bagossy Bro­thers Company, míg vasárnap a Follow the Flow lesz a rendezvény húzóneve, de a Delta bulizenekart, Lotfi Begit, a Szintaxist, a Zaporozsecet, Tompeti és Barátait, illetve az Alma együttest is elhozzák a szervezők.

A klubkoncertek is alakulóban vannak, szeptember 11-én az Apáczai Művelődési Központban három helyi csapat, az Eddie van Halen emlékzenekar, a Körzeti Stúdió, valamint az ország egyik legrégebbi blueszenekara, a Shabby Blues Band ad koncertet. Utóbbi itt ünnepli fennállása harmincéves jubileumát. Szintén szeptember 11-én a Keresztury Dezső VMK-ba az Ivan & the Parazol, 25-én a Kaukázus, október 2-án két feltörekvő rockzenekar, a Fatal Error és a Kies, 9-én az Elefánt, november 19-én pedig az alternatív zenék legendás hírű formációja, az Európa Kiadó várja rajongóit.

Koncertek lesznek más településeken is. Keszthelyen, a Festetics-kastély parkjában szeptember 11-én a Tankcsapda, az egervári várkastélyban szeptember 25-én a Lord lép fel, míg Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központ Farkas Ferenc termében október 9-én a helyi Your Last Steps, illetve két fővárosi zenekar, az Overcast és a Touch Me Not ad koncertet.