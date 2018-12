Zalai írók randevúja Zalaegerszegen

Szombaton első alkalommal rendezte meg a Pannon Írók Társasága a zalai írók adventi kötetbörzéjét, melynek keretében bemutatták a társaság kiadásában megjelenő Pannon Tükör idei 6. lapszámát is.

A zalai írók első alkalommal kaptak lehetőséget arra, hogy együtt egymásnak is bemutatkozhassanak, s kölcsönösen megismerjék, netán kicseréljék egymás közt is a 2018-ban megjelent könyveiket. Az ötlet a Pannon Tükör szerkesztőségében fogalmazódott meg, ennek megfelelően az írótársaság elnöke, dr. Gyimesi Endre (volt egerszegi polgármester és országgyűlési képviselő), Bubits Tünde főszerkesztő és helyettese, az online változatot is szerkesztő Nagygéci Kovács József vezette a húsz író, költő adventi randevúját. A jelenlévők (Barasits Zsuzsa, Berkes József, Cséby Géza, Fa Ede, Főző Laura, Hartmann Miklós, Kanizsai József, Kardos Ferenc, Lackner László, Lángi Péter, Molnár Gábor, Melegáné Csóti Ágnes, Merő Béla, Nagy Antal Róbert, Nagy Betti, Nászta Katalin, Riersch Zoltán, Tarjáni Imre) számot adtak írói indulásukról, az írással való eljegyződésükről, az eddig megjelent írásaikról, terveikről és a 2018-as esztendő eredményeiről. A felolvasások közt talán Tarjáni Imre egyik verssora idézte a zalai írók szándékait: „Zörgettem, de nem dörgölőztem”.

A szerzők és a zalai írótársadalom sikeres évet zárhat, mondta Bubits Tünde az egyéni bemutatkozások előtt, hiszen több országos elismerés, díj, pályázati helyezés szegélyezi az útjukat. Az irodalmi találkozón a Pannon Tükör idei utolsó számába is közösen lapozhattak bele a résztvevők. A fennállásának 25. évfordulójára készülő kulturális folyóirat idén másodszor jelent meg szépirodalmi melléklettel, ezenkívül ez évben két önálló kötetet is megjelentetett. Az új lapszám fővárosi bemutatóját december 17-én tartják.

