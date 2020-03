Zalaegerszegi diákok interjút készítettek Sasvári Sándorral

A zalai középiskolások a nekik szóló Séta programunk szünetelése ellenére is szívesen számolnak be a körülöttük zajló eseményekről. Az alábbiakban a Zrínyi-gimnázium tanulói által korábban készült színházi művészinterjút adunk közre. (Természetesen a színház is szünetelteti elő­adásait a járvány miatt, Sasvári Sándorral még a járvány terjedése előtt beszélgettek a diákok.)

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! A megyeszékhelyi He­vesi Sándor Színház ebben az évadban nagy sikerrel mutatta be a Zrínyi 1566! című rockmusicalt Sasvári Sándor színművésszel a főszerepben. Nekünk, zrínyiseknek különösen fontos volt látni a darabot, tekintettel arra, hogy iskolánk idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A művész úrral zalaegerszegi vendégszereplése kapcsán egy hangulatos kávézóban beszélgettünk pályája sokszínűségéről. – Mi volt a legelső szerepe? – tudakoltuk elsőként.

– A legelső alakításom 1982-ben a Sztárcsinálók című, legelső magyar rockoperában Juvenalis szerepe volt. Miután leszereltem a katonaságtól, egyből felvételiztem a Rock Színházba, és megkaptam a darabban a főszerepet, amelyet körülbelül 300-szor játszottam el. – Önt mi indította el a művészi, színházi pályára vezető úton?

– Eleinte zenésznek készültem. Négyéves koromban kiderítették a szüleim, hogy jó hallásom van a zenéhez (és még mindig az szerencsére). Jó volt a ritmusérzékem. Később zenei általános iskolába írattak, ahol megtanultam gitározni. Voltak saját zenekaraim is, később nagyobb zenekarokban is játszhattam. Teljesen véletlenül kerültem a színészi pályára. A katonaság előtt volt egy jó kis társaság, akkor voltak a KISZ-táborok, és ott lehetőségem adódott szavalni, gitározni, énekelni. Miután leszereltem a katonaságtól, találkoztam egy sráccal ebből a társaságból, aki már a Rock Színház egyik tagja volt. Ő részesített abban a szerencsében, hogy lehetőségem legyen jobban megismerni a színházat. – Melyik szerepe volt önre a legnagyobb hatással?

– Nagyon egyszerű a válasz, a Jézus Krisztus szupersztár főszerepe. Tizenegy éven keresztül volt alkalmam átélni azt a csodát, hogy Jézus Krisztus szerepében léphettem színpadra. Ezáltal közelebb kerültem a lelki kérdésekhez, a valláshoz is. Szerencsésnek mondhatom magam, mindig jókor voltam jó helyen. A pályám során több karizmatikus karakterű szerep is megtalált, számomra mind emlékezetes marad, ahogy a most Zalaegerszegen játszott Zrínyi is ilyen. – Mennyi időt vesz igénybe felkészülni egy szerepre?

– Az élethez kell a kondíció, és az életemben benne van a színház. A kettőt nem lehet különválasztani. Négyéves korom óta lovagolok, mostanra egy lovas sportegyesületet vezetek. Hét lovam van, közülük kettő saját tenyésztésű. A velük való munka mindennapos kondíciót és testmozgást biztosít nekem. Sokat vagyok távol a családtól, egyre inkább szomorkodnak miatta, hiányolnak, de megértik, hogy nekem ez a munkám.

– Van olyan szerep, amelyet szívesen eljátszana?

– Álmom, hogy egy saját, a hun Atilláról írt darab főszerepét eljátszhassam, amíg fizikailag képes vagyok rá… E mű ötletét már 20 éve dédelgetem, remélem, hamarosan minden összeáll majd e nagyszabású produkcióhoz.

Németh Dorottya

és Tóth Edina 9. b/ny

Zrínyi Miklós

Gimnázium,

Zalaegerszeg