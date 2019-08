Zajlik a Hétrétország, az Őrség nyári kulturális fesztiválja

Zalai helyszínen kezdődött idén az őrségi nyári kulturális fesztivál: szombaton a falu római katolikus templomában a Dresch Mihály Quartet adott koncertet. A Hétrétország programjai közt augusztus 20-ig naponta több kiemelt esemény is várja a közönséget.

A Hétrétország elsősorban a kis létszámú közönség számára készülő programjaival tűnik ki a hazai fesztiválpalettán. A sorozatot szervező Őri Alapítvány kuratóriumi elnöke, Sülyi Péter fesztiváligazgató azt mondja: az a céljuk, hogy olyan miliőt teremtsenek, amelyben a néző és hallgató, valamint az előadó is jól érzi magát. A Hétrétország a közvetlenség ünnepe, ezért is nevezik köztiválnak, amely tömegjelenetek nélkül is képes kulturális élményt nyújtani.

– A kulturális eseményeknek van egy elégedettségi együtthatója, mely a látogatók számának és az ő hangulatuknak a szorzatából adódik – magyarázta Sülyi Péter. – A mi esetünkben az a cél, hogy a minél magasabb értéket a hallgatóság pozitív visszajelzéseinek köszönhetően érjük el. Az idei Hétrétország is ezen gondolatok menték jött létre, bár lesznek események, ahova a szokottnál több nézőt várunk.

Sülyi Péter rögtön magyarázza is, a Woodstock fesztivál ötvenéves jubileumára szervezett háromnapos rendezvény, benne az Omega koncertjével biztosan sokkal több látogatót vonz, mint a Hétrétország eddigi bármelyik eseménye. Ennek ellenére ott is igyekeznek azt közelségérzést megteremteni, ami az egyéb programjaikat jellemzi.

– Az idei Hétrétországot egy templomi koncerttel kezdtük, s ezt sem véletlenül – folytatta a főszervező. – A templomi koncertjeinknek ugyanis van egy egész fesztiválon végigvezető íve, az Őrség szakrális helyeire viszünk el különböző produkciókat. A záró hangverseny is egy templomban lesz, Őriszentpéteren, Borbély László és Tóth László zongoraművészek közreműködésével. Emellett nagyon erős lesz a színházi programunk, s ez évben a szokottnál is több filmvetítéssel készülünk, kortárs magyar filmeket, valamint a közelmúlt díjnyertes nemzetközi alkotásait mutatjuk be a közönségünknek.