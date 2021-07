Wolcsánszky Krisztián megújította a Kvártélyház logóját és a teljes arculatot

A Kvártélyház logójának és teljes arculatának megújítása fűződik Wolcsánszky Krisztián nevéhez. A fővárosban élő ötvenéves grafikus 2018 óta dolgozik együtt a zalaegerszegi szabadtéri színházzal.

Wolcsánszky Krisztián a legismertebb hazai reklámgrafikusok közé tartozik. A Magyar Iparművészeti Főiskolán szerzett diplomát, majd 1996-ban csatlakozott egy nagy nemzetközi reklámügynökség, a TBWA magyarországi csapatához, ahol 23 év alatt végigjárta a ranglétrát. Grafikusként kezdett, s egészen a „head of art”, azaz a művészeti vezető pozíciójáig jutott.

– Magánügyfeleim közt sok hazai kis- és nagyvállalat szerepel, de állami megbízásokon is dolgoztam – folytatja. – Jelenleg olyan cégekkel állok nagyon szoros baráti és munkakapcsolatban, mint az Európai Utazási Biztosító Zrt., a Nobilis, a Hilltop, a Dunakor Üzletház vagy a Kvártélyház, de Hollandiában, Angliában, Ausztriában, Franciaországban is vannak állandó megbízóim. 2020 óta pedig a Down-alapítványt és a Magyar Légimentőket is segítem a munkámmal. Szeretek koncepciókat önállóan kidolgozni, majd azokat megvalósítani. Ha van egy kis időm, hobbiból logókat tervezgetek, állandóan firkálok valamit.

A Kvártélyház csapatával egy ismerőse révén került kapcsolatba. Első munkája a szabadtéri színház logójának és teljes arculatának megújítása volt, de dolgozott többek között az Egerszeg Fesztivál és a Vadpörkölt Fesztivál vizuális anyagain is. 2020-ban pedig már a Hevesi Sándor Színház előadásainak plakátjai is az ő tervei alapján készültek. Ez év elején fejezte be a Göcseji Múzeum arculati megújítását, s a Kvártélyház Nyár 15. évadának vizuális anyagait is ő tervezte.