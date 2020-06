Volt egerszegi diák is dolgozott az amerikai zenekar, a The Piano Guys videoklipjében

A közelmúltban jelent meg az amerikai, The Piano Guys zenekar Pictures at an Exhibition címet viselő feldolgozása, melynek egyik sajátossága, hogy Budapesten forgatták, a másik pedig, hogy zalai kötődésű bábos is dolgozott a produkcióban.

Igazán filmbe illő sikertörténet, amikor a nagy amerikai zenekar felfedezi egy magyar utcazenész felvételeit, megszeretik a különlegességét, és ezért közös munkát ajánlanak fel. A Kölcsey Ferenc Gimnázium egykori tanulójával, Trömböczky Napsugárral, valamint férjével, Harkel Mártonnal ez mind megtörtént. Harkel Márton utcai marionett-előadóként lassan egy évtizede járja Európát, és a világot a tiniest cellist névre keresztelt apró csellista bábjával. Egy valószínűleg Portóban elkapott viral videója kapcsán fedezte fel a The Piano Guys menedzsere, és felkérték a zenekar tagjairól mintázott bábok és egy videoklip elkészítésére. A felvételek megvalósításához szüksége volt még egy bábosra, és mivel éppen akkor Budapestre költözött, Napsugarat kereste meg, akivel addig csak online ismerték egymás munkásságát. – Kicsivel több mint egy éve keresett meg a The Piano Guys producere azzal, hogy a zenekar egyik tagja talált rólam egy utcabábos videót a neten valahol, és úgy lenyűgözte őket, hogy rögtön dolgozni akartak velem. Ebből jött az ötlet, hogy én megkerestem Napsugarat, akinek távolról ismertem már a munkáit – idézte fel a közös munka első fázisait Harkel Márton. – Ő hozott egy videós szakembert is, nevezetesen Papp Mátét – tette hozzá. Ezzel, a szokatlanul apró csapattal tevékenykedtek a budapesti forgatáson. – A bábokon legalább 200 órát dolgoztam: fával, polimer agyaggal, ruhakeszítéssel, hangszerfarigcsálással együtt. Egy 16 órás munkanapban csúcsosodott ki aztán ez egész, amit egy helyszínen forgattunk, csak mi hárman. A Harkels Puppetry épp a klip forgatása során alakult meg. Sőt, a projekt apropóján megismerkedő bábosok szerelmi életét is felforgatta a közös munka: pár hónappal a megismerkedés, és néhány héttel a forgatás után már mezítlábas esküvőjüket tartották egy patak partján (ahol nem mellesleg mini báb-énjeik is egybekeltek).