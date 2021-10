Világszinten is egyedülálló kompozíciókat hozott létre Dancs-Roth Mária, akinek életmű-kiállítása nyílt Lendván

A muravidéki magyar alkotóközösség egyik legérdekesebb képzőművésze Dancs-Roth Mária, akinek a közelmúltban nyílt életmű-kiállítása a lendvai zsinagógában. Az 1950-ben született textilművész ugyanis nemcsak szőtte­seivel és reliefjeivel hívta fel magára a figyelmet, hanem a fonal és a grafika összetársításával világszinten is egyedülálló kompozíciókat hozott létre.

Dancs-Roth Marika immár több mint fél évszázados alkotómunkájának a fák és a gyökerek a meghatározó motívumai. A művész ennek kapcsán úgy fogalmazott: mivel egészen fiatalon, mindössze 14 éves korában elkerült otthonról, ezért a szülőföldhöz való ragaszkodás, a család szeretete mindig fontos szerepet töltött be életében. Ezt a lelki vonzódást fejezte ki ezekkel az alkotásokkal, egyben rámutatva arra, hogy bárhova is került a világban, a gyökerek mindig hazahúzták. Iskolaévei alatt minden hétvégén hazajárt a megözvegyült édesanyjához, s most, alkotói pályájának végén pedig végleg visszatért szülőhazájába. De ezt a folytonos vissza-visszatérést másként is értelmezhetjük, hiszen többször próbálkozott új alkotói műfajokkal – belekóstolt a festészetbe, illetve dolgozott színházi jelmeztervezőként is –, s voltak markáns különbségeket mutató alkotói korszakai, ám a gyökerek, a fák és a textília folyamatosan jelen voltak, jelen vannak az életében.

Dancs-Roth Marika művészi munkásságát tehát a fa anatómiája határozta meg. Beleszőtte őket a faliszőnyegek domború struktúráiba, a makraméképekbe, de grafikai alkotásaiba is. A lendvai születésű művész sajátos alkotói szemléletének kibontakozására és munkásságára a zágrábi textiltervezői iskolában, majd az ottani pedagógiai akadémia művészettörténeti karán folytatott tanulmányok, valamint a később Németországban eltöltött évtizedek mellett főleg a muravidéki indíttatás volt hatással. Simonka Tanja művészettörténész mondta utóbbi kapcsán a kiállításmegnyitón:

– Az a város, ahonnan Marika származik, egy a monarchiában és a balkáni hagyományokban egyaránt gyökerező magyar-szlovén-horvát-zsidó-jugoszláv szellemiségű hely, ahol soha nem honosodott meg a nacionalista kizárólagosság. Európának ebben a szegletében a hazaszeretet a szűkebb környezettel, az ott élő emberekkel való együttélést jelenti, akikkel nem valamiféle elképzelt, hanem valós kapcsolataink vannak. A gyökerek és a fák a művésznő számára a honvágy, az emlékek térképei, azon terek földrajzát formázzák, amelyekben ő maga is élt, és mellette mindazok, akik valaha is fontosak voltak számára. Az erdőket, kerteket, galériákat, színházakat és temetőket járva, a vidéken és éppen a nagyvárosokban bolyongva mindig vele van a vázlatfüzete és a ceruzája, minden benyomást papírra vet, megrajzol. A képzőművészeti alkotás számára soha nem önmagába forduló monológ, hanem mindenkor dialógus és kontextus, amelyet át- és átszőnek a hatások, a hagyományok, az idők és az emberek nyomai. Alkotásai magukban hordozzák a Muravidék jellemzőit, az itt fellelhető szőlőtermő lankák, a barázdált mezők, a mindenhol előforduló fatörzsek görcseinek képét, valamint a város épített örökségének és az oly’ sokszor megénekelt városképnek klasszikus összhangját is.

Dancs-Roth Marika munkásságának másik meghatározó elemét a világ egyik leghíresebb tapiszéria-művésze, a horvát Jagoda Buic mellett eltöltött évek jelentették. Ekkor tanulta meg, hogy a textillel való foglalatosság komplex művészeti ág is lehet, amely akár szuverén, önálló kifejezési módokat is eredményezhet. Talán éppen ennek volt köszönhető, hogy az eredetileg festőnek készülő alkotó a nehéz, nagyméretű szövőszéken készült faliszőnyegekhez és a kézi csomózású technológiával megalkotott makramékhoz fordult, hogy aztán ezeknek, illetve az innovatív módon rajzokkal vegyített, plasztikus képeinek köszönhesse elismertségét.

– Dancs-Roth Marika sok rétegből álló, különleges alkotói világában egyszerre követhetjük nyomon a tehetséget és a perfekcionista következetességet – magyarázta Simonja Tanja. – Bár interpretálásában a textil csak rá jellemző képzőművészeti kifejezéssé vált, és munkássága új fejezetet nyitott a faliszőnyegek történetében, ám közben azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ennek az egyéni alkotási folyamatnak mindig is a rajz volt a kiindulópontja. Talán ennek is köszönhető, hogy Marika a ’90-es évek legelején visszatért a festmény lényegéhez, a papírra vetett rajzhoz, amelyet aztán további elemekkel töltött ki. Szembesítette és összebékítette egymással a gyapjú, a kötél, a papír és a grafit anyagát. A makramé és a rajz innovatív vegyítése nyomán a plasztikus és a sima, a nemes színek és a szigorú fekete-fehér képi világ szokatlan összefonódása jött létre. A gyapjúgyökerek réseiben, a grafit nyomának poétikus puhaságában, a mesteri tökéletességgel készült monumentális alkotásainak gazdag aprólékossággal díszített filigrán extravaganciájában a felhasznált nemes, természetes anyagokban a fő motívumként megjelenő fa pedig mindig az élet, a hagyomány, a forrás, a növekedés, az érzékenység, illetve a legyőzhetetlen erő metaforájává vált.

Dancs-Roth Marika 1972-ben szerezte textilművészi diplomáját, majd egy évre rá tagja lett a Horvát Iparművészeti Művészek Egyesületének, s ezzel párhuzamosan elnyerte a független hivatásos művészi státuszt. Ugyancsak 1973-ban készítette első saját jelmeztervét a spliti Horvát Nemzeti Színház Orfeusz és Euridiké című opera-előadásának szereplői számára. Karrierje során 12 további opera-előadáshoz, illetve húsz színházi előadáshoz készített jelmezeket és díszleteket. 1977-től ’79-ig a Horvát Iparművészeti Művészek Egyesületének elnöke, majd újabb diplomát szerzett, ezúttal is a zágrábi képzőművészeti akadémián. 1983-ban családi okok miatt Münchenbe költözött, ahol szabadművészként alkotott. Az ezt követő évtizedekben számos egyéni és csoportos kiállítása volt Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. 2001-től egy müncheni főiskola, a Volkshochschule docenseként dolgozott, egészen nyugdíjazásáig. 2015-ben visszaköltözött Lendvára, ahol újra az alkotói tevékenység felé fordult.