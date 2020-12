VII. Pannonia Reflections: Magyar sikerek a nemzetközi fotóművészeti pályázaton

Több magyar díjazottja is van a kelet-közép-európai térség egyik legjelentősebb nemzetközi fotóművészeti pályázatának. A VII. Pannonia Reflections szervezőinek felhívására 393 alkotó nevezett több mint hatvan országból.

A szlovéniai kötődésű Pannonia Reflections rangját többek közt az adja, hogy a szervező egyesületek – a Fotografska Zveza Slovenia és a Fotografsko Drustvo Pannonia – mellett két rangos nemzetközi szervezet, a FIAP (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség) illetve a PSA (Amerikai Fotós Szövetség) is támogatja azt. Ennek is köszönhető, hogy az idén már harmadik alkalommal meghirdetett pályázatra rendszerint több ezer képet küldenek amatőr és professzionális alkotók, ezek közül szakmai zsűri választja ki azokat, amelyeket bemutatásra érdemesnek tartanak, illetve díjakban részesítik. A pályázat nívóját mutatja, hogy az alkotók már azt is sikerként élik meg, ha a képeiket befogadják. Idén 34-en pályáztak Magyarországról – ezzel Szlovénia után hazánk adta a legtöbb fotóst -, de érkezek alkotások olyan távoli országokból is, mint Argentína, Omán, Quatar, Szaúd-Arábia, Vietnam, Thaiföld vagy Új-Zéland.

A Pannonia Reflections pályázatait általában öt kategóriában hirdetik meg, így volt ez idén is. A már hagyományosnak mondható „Víz” mellett ezúttal a „Arc és test”, illetve az „Életstílus” kategóriákba várták a képeket, míg a fennmaradó két kategória ezúttal is a szabadon választott színes és szabadon választott monochrom volt. A beérkezett alkotásokat a szlovén Vasja Doberlet és Janez Kramar, illetve a szerb Rasa Milojevic alkotta zsűri már elbírálta, döntöttek a díjakról, valamint arról is, hogy mely további képeket tartják kiállításra alkalmasnak. A díjazott alkotók között magyar fotósok is szerepelnek. így a söjtöri dr. Simán László a Víz kategóriában a FIAP ezüst medálját nyerte el a Szimmetria című fotójával. A legsikeresebb magyarországi alkotó – akárcsak tavaly – Kerekes István volt, akinek Cigányvajdák című fotója a szabadon választott témájú monochrom alkotások kategóriában a FIAP arany medálját nyerte el, míg két további képe (Irinka és Lisa az Arc és test kategóriában, illetve a Máramarosi esküvő fotója az Életstílus kategóriában) kapott kisebb díjat. Ugyancsak arany medált nyert Eifert János Kettős tudat 13 című fotója, a szabadon választott témájú monochrom alkotások kategóriában szereplő képéért a Fotografska Zveza Slovenia elismerését tudatja magáénak a budapesti fotográfus. A díjazott alkotások között található még Tassi Miklós Arc és test kategóriában szereplő Sziluettje, Lex Mihály Egyedül című fotója (Életstílus) és Boor Ádám Holtszezon 8. címet kapott műve is (Víz kategória).

A VII. Pannonia Reflections legeredményesebb fényképésze a horvát Neda Racki lett, akinek 14 alkotását fogadta be a zsűri, s ebből kettő lett díjazott. A Pannonia Reflections kiállítással is egybekötött díjkiosztó ünnepségének rendszerint Lendva, a Galéria és Múzeum ad helyet. A szervezők ezúttal is így tervezik, ám azt, hogy a 2021. február 5-re tervezett esemény a pandémia miatt valóban megtartható lesz-e, egyelőre még nem tudni.