Videósorozatot indított a Kerka Táncegyüttes

Online videós sorozatot indított el a Kerka Táncegyüttes nemrég, melyben a táncos, népi kultúrát tárják a nézők elé modern köntösben. Közben pedig a néptáncegyüttes 50. jubileumára is készülnek, ahogy a lehetőségek engedik.

– A Kerka Táncegyüttes néhány tagjával nemrégiben egy olyan sorozatot indítottunk el, amelyben hétről hétre bemutatunk számunkra kedves táncokat és helyszíneket, ezzel felhívva a figyelmet az együttesre, szélesebb körben is megismertetve a tevékenységünket – mondta lapunknak Kiss Norbert, a Kerka Táncegyüttes vezetője.

– Ez a kultúra, mely a hobbink és a hivatásunk is egyben, évszázadok alatt gyűlt össze, formálódott és formálódik még a mai nap is – folytatta az együttesvezető. – Tevékenységünk és a munkánk a múlt értékeinek, kincseinek megőrzésén és továbbvitelén túl a szórakozást, kikapcsolódást és a közösséghez való tartozást is magába foglalja. Szerintünk nem lehet azt mondani, hogy mindez idejétmúlt, és ezt meg is szeretnénk mutatni a világ számára úgy, hogy a régi archaikus értékeinket megpróbáljuk modern köntösbe bújtatni ebben a megváltozott és önmagából kicsit kifordultnak látszó világban. Többen kérdezték már, hogy mikor láthatnak bennünket legközelebb. Ha már dolgozunk, úgy gondoltuk, célt adunk a munkának, kihasználjuk az online tér, a közösségi média adta lehetőségeket, ami igencsak felértékelődött a járvány miatt. Az elkészült kisfilmeket feltöltjük különböző videómegosztókra, most így tartjuk fenn a folytonosságot. A táncokat olyan közegbe helyezzük vissza, ahol létezhettek, így választottuk helyszínnek például a pityerszeri skanzent. Ezen továbblépve más, kedvelt helyekre is ellátogatunk a filmek készítése során. Első körben öt fiú táncossal – Borsos Bertalan, Cseke Márk, Kiss Tamás, Pörzse Bence, Tamás Gábor – hat-hét táncot választottunk ki, köztük például rábaközit, somogyit, nagyecsedit is. Gondolatiságában olyan táncokat, melyek passzolnak a 25-30 év körüli néptáncosokhoz, illetve ahhoz, hogy csak fiúk táncolnak. Büszkeséggel tölt el minket, hogy az egyik koreográfiát volt táncosunk, Kele Kristóf készítette, aki most a Magyar Állami Népi Együttes tagja. Mielőtt kiadunk egy adott videót, azt megelőzi pár nappal egy werkfilm a felkészülésről.

Kiss Norbert hozzátette, a felnőttek mellett a középiskolásokkal is készült felvétel, három együttes – lenti, zalaszentgróti és a zalaegerszegi – részvételével. Ők a félórás kisfilmen kalotaszegi táncokat mutattak be. A filmek forgatásában, készítésében a táncosok, a csoportvezető egyaránt kiveszi a részét, de szakmai segítséget is kaptak Simon Balázstól, Simon Ernőtől és Kopecskó Jánostól.

A művészeti vezető arról is beszélt, hogy a pandémia megviselte a táncegyüttest, elmaradtak a fellépések, és csoportos próbákat sem tudtak tartani.

– Közel vagyunk a Kerka Táncegyüttes fennállása 50. évfordulójához, ez alkalomból másfél év múlva tartanánk a jubileumi műsort, amire készülünk, ahogy a helyzet engedi – folytatta. – Reméljük, addigra visszaáll a régi életünk és sikerül visszacsalogatni a nézőket is a rendezvényekre.

Talán idén júniusban már élőben is láthatja a közönség a táncegyüttest, addig is marad az online tér, ami az együttes vezetője szerint azért is hasznos, hogy az élő fellépések újraindításáig is megszólítsák a közönséget, illetve a néptánc iránt érdeklődő gyerekeket.