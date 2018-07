Véget ért a MŰSZAK Cserszegtomajon

Szabadság –e fogalmat tükrözik leginkább azok az alkotások, melyek a Művészek Szabad Alkotóközössége cserszegtomaji kulturális piknikjén születtek. A művészek idén a 120 éves, keszthelyi Balatoni Múzeum tiszteletére készítették festményeiket, grafikáikat, szobraikat és irodalmi műveiket.

Mi is az a múzeum? Tette fel a kérdést Havasi Bálint, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója a MŰSZAK zárásaként, amely egyben annak a tárlatnak a megnyitója is volt, melyen az egy hét alatt készített alkotásokat tárták a közönség elé. Az igazgató arról szólt, hogy a kiállítóhelyek napjainkban paradigmaváltáson mennek keresztül. A cél az, hogy ne csak régi tárgyak őrzői legyenek, ahova csak azért térnek be az emberek, hogy emlékezzenek a régiekről, hanem hogy a múzeumok foglalkozzanak a mindennapi élet problémáival, erősítsék a helyi identitást és forduljanak a helyei közösségek felé. Ennek példája az is, hogy az intézmény és az alkotóközösség együtt dolgozik. A MŰSZAK alkotói idén a 120 éves Balatoni Múzeum ihletésére készítették el műveiket, melyeket majd az intézményben októberben, a Festészet Napja tiszteletére is bemutatnak. Addig is megtekinthetik ezeket az érdeklődők a művésztelepnek otthont adó helyszínen: a szervező művészházaspár Takács Ferdinánd és Takács-Szencz Lívia cserszegtomaji kertjében lévő galériájában.

– A múzeum számomra a szabadság hihetetlen tárházát jelenti – így fogalmazott Havasi Bálint, utalva arra is, hogy ezt tükrözik az alkotások is. A MŰSZAK vezetője is hasonlóképpen vélekedik, hozzátéve, hogy az alkotók számára is fontos e fogalom, a művészi szabadság. Összegzése szerint a képeken megjelentek a Balatoni Múzeumban tett látogatás élményei is.

– A múzeum azon kívül, hogy tárgyakat tárol, az emberiség történelmét, kulturális örökségét mutatja be a következő nemzedékeknek. A MŰSZAK akciófestészete is ennek szellemében készült, ami az eddigi legnehezebb téma volt, hogy a kép egyszerre szóljon a művészetről és a szabadságról – összegezte az alkotóhetet Takács Ferdinánd. Irodalmi est is színesítette a hetet, hiszen költők is alkottak a kulturális pikniken, melyhez évről évre a régiek mellé csatlakoznak új, fiatal alkotók. Az egy hetes program jótékony célokat is szolgál. A MŰSZAK vezetője felidézte: három éve, amikor az azévben 110 éve született Mikus Gyula tiszteletére alkottak, Tirnován Tamás szobrászművész gipszből elkészítette az egykori neves keszthelyi festőművész mellszobrát. Az idei kulturális piknik résztvevői egy-egy művüket felajánlották, hogy ezzel hozzájáruljanak ahhoz a tervhez, hogy ezt bronzba öntsék és Keszthelyen szobor őrizze Mikus Gyula emlékét.