Út a kanizsai piaristáktól a Nemzeti Színház Bánk bán-előadásába

Zalába is eljut a Nemzeti Színház Bánk bán „tantermi” előadása, melyben a nagykanizsai kötődésű Kovács S. József is szerepel színésznövendék-társaival.

Kovács S. József most a Kaposvári Egyetem Színházi Intézetének hallgatója, Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész osztályának növendéke. A leendő színművész szüleivel Erdélyből került Magyarországra, s Nagykanizsán, a piarista gimnáziumban érettségizett 2012-ben.

Tagja volt az akkor induló diákszínpadnak, melynek művészeti vezetői teendőit Kereszty Ágnes drámatanár látta el. Tanárai szerint Kovács S. József már itt kitűnt tehetségével a többiek közül, amit utólag az is igazol, hogy tavaly a Szürke senkik című első világháborús filmben nyújtott alakításával a legjobb férfi főszereplő címet érdemelte ki.

– Nagy meglepetés volt számomra, hogy jelöltek a Legjobb férfi főszereplő címre a tévéfilm kategóriában – bocsátotta előre. – Azt gondolom, hogy 22 évesen átvenni a Magyar Filmdíjat, olyan elismerést jelentett, ami új lendületet adott. Visszaigazolás, hogy a pályán, amit szeretek, és amit választottam, van helyem. Ez jó érzés. Jelenleg a Nemzeti Színházban tanulunk, Cserhalmi György osztályfőnökünk egészségben visszatért hozzánk és minden erejével azon munkálkodik, hogy jó emberek járjanak az osztályába.

Kovács S. József növendéktársaival a Nemzeti Színház két előadásában, a János vitézben és a Bánk Bánban is játszik, mindkét előadást Vidnyánszky Attila igazgató rendezte.

– A János vitézt 2014-ben mutatták be és az én osztályom tavaly szeptemberben került bele – folytatta a fiatal színésznövendék. – Illetve ugyancsak Vidnyánszky Attila rendezett nekünk egy kis Bánk bánt, egy egy órás tantermi előadást. Ez mostanra egyfajta „Bánk bán-misszióvá” nőtte ki magát: sok helyre fogjuk vinni az országban, így március 14-én Zalaegerszegre is. A színház biztosít nekünk termet is, ahol vizsgaelőadásainkat a nagyközönség előtt játszhatjuk.

Kovács S. József azt is elárulta: jó dolog a Nemzetiben tanulni.

– Az idősebb, már végzett profi színészek úgy kezelnek, mintha én is profi lennék, természetesen tudják, hogy még csak harmadéves hallgató vagyok, de senki nem akad fent ezen – jelezte. – Ha már egyszer megadatik a lehetőség, hogy felmenjek a színpadra, akkor az adott feladatot a lehető legjobban kell elvégeznem és ebben nagy segítség a többiektől, hogy nem iskolásként kezelnek, hanem úgy, mintha már kész színész volnék.

Cserhalmi György pedig minden nap tud újat mondani és mutatni, tőle sokat tanulhat az ember. Nagy odaadással tanít minket, apánk helyett apánk. Vidnyánszky Attila igazgató úrral is jó viszonyt ápolunk, mint osztály és benne egyenként is mindenki, kíváncsi ránk és folyamatosan követi a sorsunk. Ha kérdésem, gondom támad, nyugodtan fordulhatok mindkettőjükhöz, örömmel segítenek.

A harmadéves színészpalánta több filmben is szerephez jut a jövőben. Például a most bemutatott Sátán fattya címűben, melyben a főszereplő, Tarpai Viktória öccsét alakítja. A filmet nemsokára láthatjuk a mozikban, majd a tévében is. Játszik továbbá a szintén hamarosan bemutatandó Örök tél című filmben, valamint az Apró mesék című nagyjátékfilmben is. Ez utóbbiban egy kis szerepben lesz látható 2019-ben.