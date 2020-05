Új táncszínházi műsorra készül a nagy múltú néptánccsoport

Az egészségügyi veszélyhelyzet okozta kényszerű leállások számos kulturális és művészeti együttest hoztak nehéz helyzetbe, köztük a nagy múltú, immár több mint 63 éves Zalai Táncegyüttest, a zalai néptánckultúra egyik zászlóshajóját.

A felkészülést, a próbákat persze a megváltozott körülmények között is folytatják.

– Otthoni próbamódszerre álltunk át, az együttes tagjai fegyelmezetten dolgoznak, egy-egy videókonferencia alkalmával általában körülbelül húszan vagyunk együtt egyszerre – mondta Kósa Ruben, aki alig több, mint egy éve vezeti az együttest. – Aki technikai okok miatt nem tud kapcsolódni, attól telefonnal készült felvételt kapok, így tudjuk értékelni a feladatokat. Jelenleg nem koreográfiákon dolgozunk elsősorban, hanem univerzális tánctechnikai alapokat tanulunk, gyakorolunk, amire a műsorokra készülve nincs időnk, hiszen akkor a konkrét programra koncentrálunk. Így a mostani helyzet előnyei közé sorolhatjuk az alapozást. Igyekszünk jól kihasználni az időt, a magyar tánckultúra kiapadhatatlan forrás, a lépéskombinációk precíz kimunkálására törekszünk. A virtuális próbák a késő délutáni órákban zajlanak úgy, ahogy normális üzemmódban, csak heti három helyett két alkalommal töltünk így együtt egy-egy órát.

A Zalai Táncegyüttes felnőttcsoportja jelenleg 25 főt számlál, de az utánpótlás- és a szeniorcsoportokkal együtt száz fölötti a létszámuk.

– Milyen fellépésekről kellett időlegesen lemondani?

– A Zalai Kamaratánc Fesztivál sajnos elmaradt, ahogy az Egerszeg Fesztiválon való részvételünk, ahol az egyik színpadon szombaton mindig mi szervezzük a folk­lór­műsort. Talán később pótolhatók lesznek ezek a megszokott és kedvelt programok. A Kárpát-medencei verbunkversenyt sem tudjuk megtartani, sem a hozzá kapcsolódó gálaműsort, amely évről évre nemcsak a közönség, de a szakmai érdeklődés középpontjában állt. Olykor még a Magyar Tudományos Akadémia néprajzkutatói is eljöttek gyűjteni a számukra is különleges eseményre.

– Külföldi meghívások is maradnak el?

– Ezen a nyáron nem utazunk, ahogy az elmúlt években, amikor Olaszországban, Görögországban, Cipruson, az Azori-szigeteken is jártunk. Reméljük, hogy a hagyományos edzőtábort megtarthatjuk, a tervek szerint a Balatonnál. Az év végi gálaműsort azonban mindenképp tervezzük, ha addigra rendeződik a helyzet.

– Új műsorral is készülnek?

– A Kárpát-medencei táncdialektusok elemeinek a felhasználásával új táncszínházi műsor körvonalazódik, amelynek a története egy mondára épül. Többet még nem árulnék el róla, csak annyit, hogy a koreográfiát én készítem, a műsor létrehozásában partnerünk Tompa Gábor. Úgy vélem, a tánccal sokféle üzenetet tudunk célba juttatni.

A Zalai Táncegyüttes kollegiális, baráti kapcsolatot ápol a megye többi néptáncegyüttesével, ennek jegyében rendezik meg a kanizsai Zalagyöngye Táncegyüttessel közösen a Zala megyei néptánc-antológiát, amelyet szintén őszre terveznek.

– Hogy áll az utánpótlás-nevelés?

– Úgy látom, a néptánc ismét reneszánszát éli, hallom a szülőktől, a gyerekeknek hiányoznak a próbák, várják, hogy a dolgok visszakerüljenek a rendes kerékvágásba. A tánc olyan komplex készség- és képességfejlesztő mozgásforma, amely mindenkinek ajánlható, a ritmus, a zene, a lépéskombinációk szellemi és testi fejlődést tesznek lehetővé amellett, hogy remek kikapcsolódás, és rengeteg barátot szerez az ember, ha együttesben hódol a táncnak. Tartást ad, tiszteletre, kooperációra, empátiára tanít, segít kiélni az energiákat.

Végül két középiskolás fiatalnak a tánccal és a karantén idején végzett gyakorlással kapcsolatos érzéseit is közreadjuk, melyeket Kósa Ruben kérésére fogalmaztak meg.

– Azért szeretem a néptáncot, mert számomra ez az a sport, amelyikbe szívesen fektetek rengeteg energiát hétről hétre, és tudom, hogy nem hiába. A tánc és népzene segít a feszültség levezetésében, amikor táncolok, minden más gondolat elveszik a fejemből, kikapcsolódom. A tánctudás olyan kincs, amelyet akkor is tudok kamatoztatni, ha éppen nem a mindennapjaim része. Nekem a tánc adja azt a közösséget, ahol szívesen vagyok. Ők alakítják életem egy jelentős részét. Nem tudom, mi lenne az a más hobbi, amelyet ilyen szívesen csinálnék – vélekedik Mecséri Ádám, míg Závecz Nikolett így fogalmaz:

– Szüleim elmondása szerint kiskoromban, amint meghallottam a zenét, elkezdtem mozogni rá. Meg is ragadták az első alkalmat, már óvodában beírattak néptáncra. Úgy gondolták, élvezni fogom, nem tévedtek, hiszen 10 évvel később már az életem részévé vált ez a mozgásforma. Az első pár évben persze nem olyan komoly szinten tanultam, de az idő múlásával ez változott. Minden próba, tábor, fellépés nagy élmény, amelyet remek társasággal együtt élhetek át. Ha ezek nem lennének, biztosan érezném, hogy valami hiányzik az életemből. A tánc mellett végigkísért a népdal­éneklés is, melyben szintén, már óvodáskorom óta, próbálok jeleskedni. Szerencsére ezt a néptánccal egybe lehet kötni sokszor. Számomra a tánc nem azért fontos, hogy legyen egy egyesület, ahol elvégzem a mindennapos testnevelés plusz két óráját. Ennél sokkal több. A színpadon, a próbateremben nem kell másra figyelnem, nem kell semmi máson gondolkodnom, csak a táncon. És bár minden próba után elfáradok, mégis ilyenkor tudok kikapcsolódni a legjobban. Most online próbákkal próbáljuk formában tartani magunkat, ha tehetem, részt veszek ezeken, és gyakorolok is, hogy minél jobban tudjak teljesíteni. Többször visszanézem a fellépéseket, hiszen ezekből is rengeteget lehet tanulni. Igaz, hogy kihozzuk a maximumot a mostani helyzetből, de mégis jobb, mikor ott vagyunk a próbateremben.