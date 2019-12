Új premierrel jelentkezett a Zalai Táncegyüttes

Vasárnap este adott gálaműsort a Hevesi Sándor Színházban a nagy múltú Zalai Táncegyüttes.

A program első felében az utánpótlás csoportok mutatták be produkciójukat, valamint a senior formációk is színpadra léptek, összesen hetven, nyolc és ötven életév közötti táncost láthatott a közönség a Kárpát-medencei táncdia­lektusokra épülő műsorban. Fellépett a Zalai Böcörgők, az Iglice, a Mukorgók Táncegyüttes és a Zala Senior, illetve az idén 10 éves Szarkaláb Táncegyüttes.

A gálaműsor második felvonásában a Por és hamu című új táncszínházi bemutatót élvezhette a közönség. A koreográfiát készítő Kósa Ruben, aki egyben az együttes művészeti vezetője, a következő gondolatsort fogalmazta meg a Por és hamu produkció kapcsán: „Az idő elmúlik, és nem marad más, csupán por és hamu. Ezek vagyunk. Mintha egész életünkben a jövőnek dolgoznánk, de mi végre? Talán a következő nemzedékeknek? Ha igen, ők vajon emlékezni fognak ránk? Mi emlékszünk, hiszen elődeink nélkül nem lehetnénk itt. Emlékszünk arra is, aki csak vetett, aratott vagy szenet égetett, de legfőképpen azokra, akik megálltak néha, hogy élvezzék a pillanatot – hogy táncoljanak egy jót. Élettel töltjük meg hagyományainkat, és nap mint nap továbbadjuk a tüzet, nehogy egyszer ennyi maradjon mindenből: Por és hamu.”

– A paraszti világ munkás hétköznapjait jeleníti meg a Por és hamu, amelyben, néhány saját gyűjtést is felvonultató szatmári, Küküllő-menti, nyárádselyei és kalotaszegi táncok elemeit használtuk fel, így magyar és román táncok is láthatók voltak, melyek 26 táncos lábán keltek életre – mondta lapunknak Kósa Ruben, aki Kovács Péterrel együtt a zenei szerkesztést is elvégezte, s maga is táncol a darabban.

A produkció szellemes látványelemek között kelt életre, a csűr kapuját, a cimbalom emelvényét, a farakást imitáló díszletet Mészáros Tibor díszlettervező készítette. Az est zenei kíséretéről a Fajkusz Banda és Kovács Péter gondoskodott.