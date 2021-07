Új dallal és hozzá forgatott videóklippel rukkolt elő a zalai Kocsmazaj (videó)

Három éve, a billentyűs-énekes Zelkó Tivadar csatlakozásával új korszak köszöntött be az alterpop zenét játszó Kocsmazaj életében. Nemcsak a felállás módosult, de a zenei irányvonal is. Az addigi keserédes hangulat helyébe egy sokkal pozitívabb szemlélet lépett, s ennek lett eredménye a négyfős csapat legújabb szerzeménye, a Ragyogni látni is.

Ezt ne hagyja ki! A főpolgármesterre ráégett Gyurcsány

Maga a dal, illetve a hozzá készített videóklip már május végén megjelent, s azóta is folyamatosan hallható a regionális rádiókban. Böröcz Roland, a zenekar vezetője elégedett is a visszajelzésekkel. Mint mondja, többen fogalmaztak úgy, hogy a Ragyogni látni az egyik kedvenc Kocsmazaj-­daluk, de volt, aki egyenesen az év eddigi legjobb hazai popdalának nevezte a slágert.

– Tivadar csatlakozásával valóban pozitív gondolkodás nyert teret a zenekaron belül, s ez egyben azt is magával hozta, hogy még inkább nyitottunk a popzene felé – magyarázta Böröcz Roland. – Ez a zenére és a szövegekre egy­aránt értendő, ám közben megtartottuk a Kocsmazaj sajátos dallamvilágát is. Az újítás abban is tetten érhető, hogy még soha korábban nem volt ennyire markáns rapbetét egy dalunkban sem, mint ami a Ragyogni látni címűben helyet kapott. Ugyan a két és fél éve megjelent Jégvirágokban már használtunk rapet, de most sokkal fontosabb szerepe van, mint akkor volt.

A Kocsmazaj vezetője azt is hozzátette: a rapbetétek alkalmazása nem volt tudatos, azaz nem úgy álltak neki a dalszerzésnek, hogy raprészeknek egészen biztosan kell lenniük bennük, egyszerűen jött egy inspiráció, s annak a megérzésüknek engedtek teret. A zenész szerint jól tették, hiszen ebben az új dalban például nagyon karakteresen különül el egymástól a rap és a refrén csodálatos dallama. A klip is jól sikerült, egy szerelmi történetet mutat be, Kovács Virággal a főszerepben.

– Virággal többször is dolgoztunk már, s ezúttal is nagyon jól oldotta meg a feladatát – folytatta az énekes-­basszusgitáros. – A klip sztorija szerint Virág egy veszekedést követően otthagyja a párját, s elindul a nagyvilágba. Szembesül egy-két dologgal, elgondolkodik a saját addigi életén, azon, hogy mi a fontos számára. Találkozik a Kocsmazaj zenekar tagjaival is, akiktől kap egy „pozitív pofont”, s ez végül arra készteti, hogy visszaforduljon, hazamenjen. A történet jól harmonizál a dal üzenetével, hiszen a sztori happy enddel zárul.

A klip forgatása viszonylag egyszerű körülmények között zajlott, a zenekar gitárosa, Antal Péter egy mobiltelefonnal vette fel a jeleneteket, s a vágást is ő maga végezte. A kisfilm elkészítésében Kovács Virág és a zenekar tagjai mellett Horváth Tibor vállalt még szerepet. A Kocsmazaj vezetője szerint a modern technika, a mobiltelefonok fejlődése nagyon sokat segít abban, hogy a nem professzionális körülmények között dolgozó, azaz nem a zenélésből élő zenekarok is minőségi produkciókkal álljanak elő. A zenész szerint a Ragyogni látni klipje bárhol megállja a helyét.

Böröcz Roland azt is elmondta: Zelkó Tivadar csatlakozásakor elhatározták, hogy évente egy új dallal biztosan előrukkolnak, de annak már nem látják értelmét, hogy a közönségüket egy teljes albumnyi zenével megajándékozzák. Az énekes-basszusgitárosnak ugyanakkor több dalötlete is támadt, így ezek közül néhányat szóló előadóként szeretne hasznosítani. Ezért BöröczRoli néven egy új projektet szándékozik elindítani, amelynek most készül el bemutatkozó szerzeménye Szívem húrjain címmel.

– Ezek között az ötletek között vannak olyanok is, amelyek kevésbé illenek bele a Kocsmazaj zenekar koncepciójába – magyarázta. – Olyan popdalokról van szó, amelyek kicsit modernebbek, trendibbek, talán jobban megfelelnek a mai közönségízlésnek. Miután nem akartam ezeket az ötleteket veszni hagyni, de Kocsmazaj név alatt sem akartam, akartuk kihozni őket, ezért úgy döntöttem, hogy szólóban is megpróbálom.

A Szívem húrjain teljes egészében Roland szerzeménye, azaz mind a zenét, mind a szöveget ő írta. A hangszerelésben egy kedves ismerőse, a Delta zenekar vezetője, Szabó Péter volt segítségére, akivel régi baráti és szakmai kapcsolat köti össze. A dal elkészült, jelenleg videóklipjének a forgatása zajlik. Roli úgy véli, legkésőbb augusztus elején a közönség is megismerkedhet a dallal.