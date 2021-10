Tudta, hogy Zala megyének is van szuperhőse? – Beszélgetés Csörnyei Márk képregényrajzolóval

Egy kissé idióta, ám annál önzetlenebb, feszülős kék-fehér ruhába bújt, ősz hajú srác keveredik különös kalandokba – talán ezzel a mondattal lehet a legegyszerűbben összefoglalni miről is szól a Zalaman és barátai képregénysorozat.

Ahogy minden hős, úgy Zalaman is igen kalandos utat járt be az elmúlt kicsit több, mint tíz évben: megmentette Győrt a gonosz Kazincki Lászlótól és Göthös Józseftől, összetűzésbe keveredett Galócával, a szuperbűnözővel, aki a saját testnedveiből készített drogokkal és mérgekkel kereskedett, de olyan hű társak is mellé szegődtek, mint a Mikulásra hajazó Zala apó, vagy a bájos Zalaangyal.

A fenti leírásból bizonyára már mindenki sejti, hogy a „különös” kalandokat itt szó szerint kell érteni, hiszen a sorozat rajzolójának, Csörnyei Márknak nem kell a szomszédba mennie humorérzékért. A keszthelyi alkotónak természetesen nem a Zalaman az egyetlen sorozata: rajzolt már képregényt „elhősiesedett” magyar költőkről, nemrég pedig egy új történettel érkezett a zalaegerszegi Képregénybörzére. Helyi arcok sorozatunkban többek között, erről is beszélgettünk a rajzolóval.

Mióta foglalkozol képregényekkel?

Kicsi korom óta szerettem rajzolni, ám a képregények iránt 14 éves korom körül kezdtem el érdeklődni. Hamar el is döntöttem, hogy egyszer én is készítek egyet. Eleinte főleg az amerikai szuperhősképregények rajzolóinak voltam nagy csodálója – és a mai napig belőlük merítek a legtöbbet-, de azóta már több műfajt is megismertem. Inspirál többek között a japán manga stílus is – főként a dimamikus és a valóságtól igencsak elrugaszkodott akciójeleneteik miatt.

Általad született meg Zala megye szuperhőse, Zalaman egy igazán humoros online képregénysorozat keretében. Mesélj egy kicsit a karakter megalkotásáról!

A Zalaman volt az első olyan képregényem, ami néhány oldalnál hosszabb volt. Arra gondoltam: „miért ne jöhetne onnan, ahonnan én is?” A származása nemcsak a nevében köszön vissza, hiszen a szereplőt Zala megye színeibe, fehér-kékbe öltöztettem. A sztori eleinte véletlenszerű volt: nem egy előre megtervezett úton haladt, hanem arra, amerre éppen jól esett. Úgy hiszem pont ez adta meg a varázsát.

Milyen visszajelzéseket kaptál?

A legelején még nagyon jókat, ami inspirált, hogy folytassam a sorozatot. Ám ahogy jöttek az újabb részek, egyre kevesebb visszacsatolást kaptam. A lelkesedés sajnos idővel alábbhagyott. Sokszor éreztem azt, hogy egy kezemen meg tudnám számolni hányan olvassák el az új részt, ám ez sosem tartott vissza. Mindegyiket – akár csak ma is – hatalmas szenvedéllyel készítem!

Gondolom, akkor még nem kell eltemetnünk a zalai hőst.

De nem ám! Azon túl, hogy a jelenleg futó sorozatot folytatom (a 13. rész következik), belevágtam a legelső rész „reboot”-jába. Az első Zalaman már több, mint 12 éves, azóta a rajztudásom is fejlődött, szóval úgy éreztem eljött az ideje, hogy korszerűsítsem kicsit.

Ha jól tudom, Zalaman mellett néhány magyar költőt is felruháztál szupererővel…

Valóban, bár az a képregényem most eléggé háttérbe szorult.

Mindenesetre elég egyedi ötlet. Honnan kaptad az ihletet?

Nagyon régen poénból megrajzoltam Arany Jánost szuperhősként, akinek a bőre szó szerint aranyból volt, és természetesen alaposan kigyúrta magát. Sok évvel később, amolyan kísérletképpen elkezdtem róla egy képregényt, kibővített szereplőgárdával, így a sztoriba beleírtam Petőfi Sándort és József Attilát is. A történet szerint a költők visszatérnek a mi időnkbe, hogy egy rettenetes gonosztól védjenek meg minket. A sorozatnak eddig csak két rövidke epizódja van, és bár jelenleg nem ez a fő projektem, nem vetettem el a folytatás lehetőségét. Ötleteim vannak hozzá!

Ha már a fő projekteknél tartunk: nemrég a zalaegerszegi Képregénybörzére a legújabb képregény-sorozatodat, az Idegen Földrészt is elhoztad. Mit kell tudni róla?

Az Idegen Földrész egy közös project a feleségemmel, Henézi Katalinnal. A sztorit közösen írjuk, a rajzokért pedig én felelek. Leginkább egy modern korban játszódó fantasy történetnek mondanám. A sztori két párhuzamos világban játszódik: az egyik a mi megszokott, hőseink által szürkének és örömtelennek tartott valóságunk, a másik pedig, a címben is jelzett Idegen Földrész, ami egy varázslatos, de igencsak veszélyes hely. Olyannyira az, hogy hőseink egyből bele is botlanak egy gigantikus levélsörényű szörnykutyába, aki nem éppen barátságos fogadtatásban részesíti őket. A Képregénybörzén egyébként nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam.

Biztosan van az eredete mögött egy humoros történet!

Igen. Pár éve egy barátommal a liftben utaztunk, a felvonó paneljén pedig megláttunk egy „IF” feliratú gombot, ahhoz hasonlót, ami a képregényben is feltűnik. Azon tanakodtunk, mit is jelenthet… Zárójelben megjegyzem: a mai napig fogalmam sincs. Akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy csakis egy „Idegen Földrész”-t jelenthet. Ezután néha előjött a téma, sokat viccelődtünk vele, ám éveknek kellett eltelnie, hogy képregényformába „öntsem”.

Mikor várható folytatás?

Eddig két rész jelent meg, mindkét epizód 20 oldalas. Már készül a 3. rész, de a képregénykészítés egy hosszadalmas folyamat, szóval 2-3 hónapot még biztosan várni kell rá…

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

Az biztos, hogy a képregényrajzolást sosem fogom abbahagyni, sőt, azt is megígérhetem, hogy mindig lesz egy készülőfélben lévő Zalaman vagy Idegen Földrész. Egyszer majd szeretnék megélni a képregény-rajzolásból, ám ahhoz még sok víznek le kell folynia a Zalán…