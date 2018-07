Tucatnyi fülbemászó metalzsoltár a Powerwolf új nagylemezén

Vérfarkasokról és egyéb horrortörténetekről szólnak az európai power metal színtér egyik vezető zenekarának, a német Powerwolf együttesnek a dalai. A 2003-ban alapított öttagú csapat a napokban, a Rockmaraton fesztiválon adta hetedik magyarországi koncertjét, de ősszel újra visszatérnek Budapestre.

A november 4-i koncertjük apropóját a legújabb albumuk, a The Sacrament Of Sin európai lemezbemutatója adja. A július 20-án megjelent nagylemez a német „farkasok” eddigi legváltozatosabb munkája, amely nemcsak új stílusok – többek között a nyolcvanas évek hard rockja, illetve a rendkívül népszerű folk metal – felé nyitott, de az első Powerwolf-balladát is ezen az albumon találjuk. A The Sacrament Of Sin ezzel együtt is őrzi a Powerwolf jellegzetes stílusjegyeit, a dühös, epikus, súlyos hangzású albumon fogós dallamokkal, fülbe ragadó, azonnal megjegyezhető kórusokkal kísért tucatnyi metalzsoltár kapott helyet.

A Powerwolf már évek óta az európai power metal színtér egyik vezető zenekarának számít, az új albummal azonban minden eddiginél magasabbra tette a mércét a csapat. A lemez fogadtatása világszerte kiváló, a német ötös a nyarat a legnagyobb és legkedveltebb európai rockfesztiválokon tölti, általában vezető pozícióban. Mindezt köszönhetik annak is, hogy a zenéjüket olyan pazar látvánnyal egészítik ki, amely a legnagyobb sztárok előadásaihoz közelít.

Bár az új album dalai közül már a nyári fesztiválturnén elhangzik néhány szerzemény, az igazi lemezbemutatót azonban őszre tartogatja a csapat, amikor a világszerte szintén nagy népszerűségnek örvendő, s így hazánkban is kedvelt, a rock- és metalcore zenét popos, elektronikus hatásokkal vegyítő svéd Amaranthe, valamint a német Kissin’ Dynamite társaságában indulnak turnézni. Ennek a nagyszabású, több mint egy hónapon át tartó koncertsorozatnak lesz egyik állomása a november 4-i budapesti koncert. A három zenekar a legkedveltebb fővárosi élőzenés programhelyszínen, a Barba Negra Music Clubban lép a magyar közönség elé. A turnén – s így értelemszerűen a budapesti koncerten is – valamennyi közreműködő zenekar aktuális, új albumát mutatja be a közönségének.