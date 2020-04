Tolódik az idei évad a pálos malomban

A hagyományokkal ellentétben a járványveszély miatt most, áprilisban nem nyithatta meg kapuit a pálos malom, viszont a kultúrsorozat idei új évadára már megkezdődött a bérletek árusítása.

Szabadics Attila és neje, Szabadicsné Madaras Katalin takaros ékszerdobozt varázsolt a Zalamerenye határában lévő egykori pálos vízimalomból, ahol az elmúlt évben már igazi kulturális csemegékkel is megörvendeztették az érdeklődőket. A program idén folytatódik – sajnos, mint most annyi minden más, nem úgy és nem akkor, mint ahogyan tervezték, a koronavírus felülírta az álmaikat.

– Az idén is igyekeztünk olyan műsort összeállítani, amelyben mindenki talál kedvére valót – mondta el Szabadicsné Madaras Katalin. – Hiszünk abban, hogy a malomban együtt töltött esték és a „Találkozások” révén közelebb kerülhetünk egymáshoz és a művészethez. Az idei első találkozást április 24-re terveztük, de ez biztosan meghiú­sul. A következő május 29-én lenne, valószínűleg ez is elmarad. Abban bízunk, hogy július 29-én a hévízi Happy Dixieland Band műsorára már sor kerülhet, és Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes, a Nemzet Művésze „Pajzán mesék” című szeptemberi előadására is.

A két most elmaradó programot – Eperjes Károly Kossuth- és Jászai-díjas, illetve Gubás Gabi szintén Jászai-díjas színművészek önálló estjeit – pedig reményeik szerint ősszel bepótolhatják.