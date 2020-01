Tíz deka nagymama a lábszagtemetőből – Esti mese felnőtteknek a Griffben

„Nyulak, ez a láb tollasan megebédelt!” E furcsa mondat, s még jó pár hasonló röppent a közönség felé a Griff Bábszínház színpadáról az Esti mese felnőtteknek sorozat legutóbbi előadásán.

A jelentése: Egek, ez az ember teljesen megőrül! Szó ami szó, van ok a gyanúra, de még több a szórakozásra a szombathelyi Mesebolt Bábszínház produkcióját nézve. Az Én vagyok én, te vagy te című egyszemélyes darab pereg előttünk Kovács Bálint előadásában, Veres András rendezésében, Mátravölgyi Ákos tervező és Gyulai Csaba zeneszerző szellemi muníciójával dúsítva.

A citált mondat mellett a darab címe is sejteti, itt valami nyelvi bűvészkedés készül. (Mindenki ismeri a bosszantó tréfát – én vagyok én, te vagy te, ki a hülye, én vagy te –, amire képtelenség jól felelni.) Az alapanyag egy kortárs svájci író, Peter Bichsel műve, s eredetiben a némileg prózaibb, Egy asztal az egy asztal címet viseli. A groteszkbe hajló történetet Szabó Borbála író gondolta tovább 2013-ban, a Mesebolt pedig tavaly elővette, s felújítva műsorára tűzte.

A bábelőadás egy szürke emberről szól, akit szürke tárgyak vesznek körül a szürke színpadon. Ő az „úgynevezett átlagember”, akit úgy mutat be a narrátorként is fungáló bábszínész, mintha egy lexikonszócikk volna, a közönséges pézsmatulok és a folyami rák között. Előrebocsátja, hogy az „úgynevezett átlagember” alkalmazkodó, kisigényű faj. Kívülről tekint a főhősre, analizálja, elemzi vergődését, miközben eggyé is válik vele, hiszen mozgatja, hangot ad neki.

Az „úgynevezett átlagember”, akinek még saját neve sincsen, portás egy üzletközpontban, s minden napja egyforma. Reggel munkába indul, ott útba igazítja az érdeklődőket, hazafelé megveszi a négy zsemlét és a tíz deka parizert a boltban, majd beül egyedül a moziba, este pedig nyugovóra tér. Érzelem nem háborgatja, hacsak az anyukája fotóján való mindennapos merengés nem tekinthető annak.

Egy napon azonban fellázad. Elege lesz abból, hogy ő egy jellegtelen, unalmas senki. Mivel sok lehetősége nincs a kitörésre, úgy dönt, akként forgatja fel a világot, hogy mindennek új nevet ad. Az asztal szőnyeg lesz, a kép ágy, az ember láb. Szótárba gyűjti leleményeit, s eztán saját kottájából él. Persze senki nem érti, mit mond, ez azonban egy ideig kitűnően elszórakoztatja, boldogan lubickol az általa teremtett univerzumban.

Aztán erre is ráun. Hiszen a kifacsart nyelv nem hozott igazi változást, ez is sivár egyformaság, csak pepitában. Dühösen kérdezi: hát ennyi az élet? Ekkor találkozik egy lánnyal, akivel nagyon is szeretne szót érteni. A kedvéért visszatérne a „rendes” beszédhez, de annyira eggyé vált a maga kreálta nyelvvel, hogy most már ő nem érti a többieket. Ráadásul időközben odalett a szótár, így saját csapdája ejti rabul. A zűrzavarban mi más is teremthetne rendet, mint a szerelem. A szavak lassan újra közös értelmet nyernek, a színpad pedig megtelik színekkel.

A néző meg elgondolkodik. S arra jut, hogy lehet ugyan utálni a szabályokat, fel lehet rúgni minden közmegegyezést, de ha a szándék motorja nem az értelmes alkotás, hanem pusztán a „más” görcsös, öncélú akarása, akkor magunkat rekesztjük ki. S szakítjuk el mindazoktól, akik értelmet adhatnának az életünknek.

Az előadás remekül indul, s jó ideig ki is tart a lendület, ám a nyelvi zűrzavar tetőfokán egy cseppnyit kihűl az élmény. Vicces persze, hogy emberünk tíz deka nagymamát és négy kutyakakit énekel az eladótól a lábszagtemetőben, de a káoszban némileg mi is elveszünk. Mindez nem Kovács Bálinton múlik, az ő teljesítménye bravúros. Nemcsak azért, mert képes volt megjegyezni a sok kifacsart mondatot, hanem színészi jelenléte, a játék hőfoka okán is. És mert megígérte, hogy legközelebb a csigákról lesz szó.