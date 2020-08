Tisztátalan gondolatok – Yes, God, Yes filmkritika

Karen Maine első­filmes rendező érdekes témát választott debütálás gyanánt.

A Yes, God, Yes a tinédzser­kori szexualitásra fókuszál, mindezt mélyen vallásos közegben. Kényes dolog, könnyed köntösben, felemás eredménnyel.

Alice (Natalia Dyer) katolikus iskolában tanul, és éppen egy négynapos táborba készül társaival. A lány tisztelettudó és követi a vallásos normákat, ám szépen lassan kezdi felfedezni a szexualitását. Ez ebben a környezetben különösen sok problémával jár, de elengedhetetlen ahhoz, hogy elinduljon a felnőtté válás rögös útján.

Karen Maine szépen belenyúlt a méhkasba, a szexualitást keverni a vallással nem mindig kifizetődő, és sokak tyúkszemére ráléphet ezzel a stílussal. A rendező azonban nem egy új Amerikai pitét akart készíteni, inkább a saját száj­a íze szerint formálta a zsánert. Ez egyfelől jó, másrészt rossz döntés volt. Alice olyan dolgokon esik át, amelyeken minden tinédzser, keresi a helyét, próbálja jól érezni magát úgy, hogy közben betartja a szabályokat. Kíváncsi, de nem tudja, hogy mit tehet meg, tapasztalatlan, beszélni pedig igazából senkivel nem tud ezekről a dolgokról.

A Yes, God, Yes az azonos című rövidfilm alapján készült, de az egész estés verzió sem lett túl hosszú, a tiszta játékidő alig több mint 70 perc. Amikor minden második filmet két, két és fél órásra nyújtanak, üdítő egy ennyire rövidke darabot látni, Maine mégsem feltétlenül tudott élni a lehetőséggel. Adott volt egy jó tempójú, sodró lendületű film alapja, a cselekményben mégis vajmi kevés dolog történik. Nem untam, szimplán kissé ingerszegény az összkép, holott volt benne potenciál bőven. A direktor számos mellékszálat mozgat, vagyis inkább elkezdi őket, majd nem csinál velük semmit. Ez Alice természetéből is fakad, aki nem kíván több bonyodalmat maga körül, mégis akadt itt legalább két olyan érdekesnek tűnő konfliktus, melyben jóval több volt annál, mint amit kihoztak belőle.

Maine igyekezett inkább könnyedebb, ártatlanabb felhangot megütni, ami össze is jött, csak nem biztos, hogy ez volt a jó döntés. Szó sincs róla, hogy lépten-nyomon szexet mutassanak, így is megvan a laza fricska az egyháznak, de hatásosabb lehetett volna az összkép, ha kicsit több a direkt inger és karakánabb a kivitelezés. Mégis vitathatatlan, hogy így is megvan a bája, Alice filmvégi beszéde, majd eszmecseréje a pappal szuper lett, illetve az egész művet átjárja egy borzasztóan kedves és szerethető atmoszféra.

A Yes, God, Yes kicsit másfajta szexuális töltetű coming of age film, leginkább az aranyos jelzőt lehet rásütni. Kellően visszafogott, amit ügyesen használ ki, ám ez egyszerre válik a kárára is. Lehetett volna kicsit fajsúlyosabb, de így is kellemes élmény. Nem a legviccesebb, nem a legokosabb, nem a legösszetettebb, de őszinte és van szíve, amit manapság meg kell becsülni.