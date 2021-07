Ticz András a Csárdáskirálynőtől a Szép nyári napon át a Hasonmásokig

Negyedik éve erősíti a zalai színjátszást a veszprémi születésű, a Kaposvári Egyetem színművészi diplomájával rendelkező Ticz András, akit a Hevesi Sándor Színházban láthattunk A Dzsungel könyvében, A vihar kapujában, az Advent a Hargitán-ban, a Tanár úr kéremben, Az Ügynök halálában.

Ezt ne hagyja ki! Parlament nélkül egyre szánalmasabbá válik Jakab Péter

A felsorolásból is látszik, anyaszínháza ellátja komoly feladatokkal, melyek közül nem egy a több szerepek egyikeként is felfogható. Mivel a fiatal művész szeret szórakoztatni, nevettetni, kedvére való, hogy a Kvártélyház Szabadtéri Színház megtalálja őt efféle feladatokkal, bár a Hevesiben is láthattuk a Kölcsönlakásban bolondozni és a Sose halunk meg című musicalben, utóbbiban az érzékeny lelkű unokaöcs megformálása várt rá. A zalai színházba járó gyerekek valószínűleg Maugliként emlékeznek rá a legjobban.

„Élesben” tanulhatott

Egy korábbi interjúban nyilatkozta, milyen fontos volt számára, hogy egyetem mellett lehetősége nyílt „élesben” tanulni a zalaegerszegi színház színészeitől. Ha belegondolunk, hogy majdnem a közgazdasági pályát választotta középiskolásként, örülhetünk a nézői szerencsénknek, hogy nem így lett. A fordulat akkor következett be, amikor belekóstolt a középiskolai színjátszó szakkör munkájába. Azt, hogy a színházra egészben gondol, igazolja a tény, egyetemistaként társaival önálló produkciókat állítottak össze. Most pedig, a járvány okozta kényszerű „közönségtelenség” idején, házi költészetnapi programot hoztak össze, amelyből film is készült.

Továbbvivő motiváció

–Bár nagyon szeretek utazni, erről a 20 éves Opel autóm tudna mesélni, amivel, akivel francia, spanyol, olasz sátras turistautat is bonyolítottunk, de most átalakultak a dolgok, nem tervezem a nyarakat. Helyette nagyon várom a számomra mindig jó hangulatú egerszegi nyári színházi heteket, nemcsak színészként, hanem városlakóként, nézőiként is – mondta Ticz András, amikor a 15 éves szabadtéri teátrumról beszélgettünk. – Az első feladatom beugrás volt a Lovagias ügy című darabban, majd jött a Csárdáskirálynő. Jól sikerült, talán ezért is számít rám azóta is Tompa Gábor, a Kvártélyház vezetője. Annak ellenére, hogy itt természetesen kevesebb idő jut a próbafolyamatra, elég feszes az időbeosztás, mégis mindig inspiratív, ösztönző, felszabadult munkastílusban van módunk dolgozni. A színpadi rutinom, a színpadi önbizalmam, amivel egyetemistaként sokat foglalkoztam, semmiképp nem lenne ugyanaz a nyári színházi feladatok nélkül. Nem dicsekvésként mondom, de az ismertségemen is nagyot dobtak az általam játszott nyári szabadtéri figurák, többen ismertek fel az utcán, mint a kőszínházi alakítások után. Ez klassz érzés, minden színész örül neki, ez a mi továbbvivő motivációnk.

Megmutathatja komikus alkatát

Ticz András immár oszlopos tagja a Kvártélyház művészeti közösségének. A Lovagias ügy, a Szép nyári nap, a Lili bárónő, A padlás, a Hasonmások szegélyezi eddigi útját. A belvárosi udvarra telepedő közönség emlékezhet rá, a humor, a komikus véna mindegyik alakításában megmutatkozott.

– Szeretem a komoly szerepeket, de nagyon imádom, ha nevethetnek a nézők, úgy érzem, a Kvártélyház produkcióiban megmutathatom komikus alkatomat is. Ráadásul énekes, táncos szerepeket is kaptam, amelyek a szakmai előrehaladásomat szolgálták. Nemrég visszanéztem a Szép nyári nap felvételét, jóleső volt az érzés, hogy azóta is fejlődtem.

Hogy mennyit, azt idén nyáron is megvizsgálhatjuk mi, nézők. A padlás című, a műsorrendből a sikere miatt levehetetlen musicalben eddig a Lámpás szerepét formálta meg, 2021 nyarán előlép Rádióssá, ami a zenés darab férfi főszerepét jelenti. Műsoron marad 2021-ben is a Hasonmások revümusical (Pozsgai Zsolt-Nagy Tibor szerzőpáros darabja), amelyben egy vidékre száműzött széplelkű fővárosi koreográfust játszik, őrületesen jó jelmezekben. A bizonyára sokak által nagyon várt A Pál utcai fiúk című – Dés László-Geszti Péter-Grecsó Krisztián alkotóhármas jegyezte – zenés játékban Ticz Andrásra osztották a Boka vezette grundvédőkkel szemben álló vörösingesek vezérének, Áts Ferinek a figuráját. Augusztus közepén a színház szombathelyi vendégjátékán a Lili bárónő operettben is feltűnik a fiatal zalaegerszegi színművész.