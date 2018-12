Tekerőlantosok találkoztak Keszthelyen

Közel két évtizede hagyomány már, hogy András-napján, vagy ahhoz közeli időpontban az ország minden részéből tekerőlantosok érkeznek a keszthelyi Család iskolába. Így történt ez most hétvégén is. Az eseményen a zenével együtt népi ének tanítás is volt.

Az András-napi országos tekerős találkozóra tanulni vágyó ifjú zenészek és tanárok gyűltek össze és hangszerkészítő is érkezett. A tekerőlant hajdan egész Magyarországon ismert volt, de Zalában már régen eltűnt. Ám az elmúlt 18 évben – mióta megrendezik a szakmai tapasztalatcserét és képzést- Keszthely a tekerősök legnagyobb bázisává vált, hiszen a Család iskolában a mindennapokban is folyik a hangszeres képzés. -A hétvégi találkozón a kezdők az alapokat, a haladók különböző technikákat, tájegységekre jellemző díszítésmódokat tanultak. A tekerőlantos képzéssel együtt énektanítás is volt, hogy el is tudják énekelni azokat a dalokat, amelyeket a hangszeren játszanak. A tekerőlant legtovább a Dél-Alföldön maradt meg. Soha nem volt szóló hangszer, mellette esz-klarinéttal- úgy mondták ott, hogy csöcsös klarinéttal- játszottak. Idén először az esz-klarinét tanítása is folyt. Így a dél-alföldi zene teljességében meg tudott szólalni- mesélt a találkozóról Keszey Tivadar, a tekerős találkozó szervezője. A hétvégén a folklór más ága is szerepet kapott: szombat este táncházat rendeztek. Az esemény lélekhez szóló pillanatai voltak az éjféli percek, az adventbe való átfordulás ideje – ekkor bevitték az adventi koszorút, melyen felgyulladt az első gyertya fénye.