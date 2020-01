Tárlattal ünnepli tízéves fennállását a Tánczos György által vezetett művészeti kör

Egy hirdetéssel indult 2009 őszén, szerdán pedig tízéves fennállását ünnepli a Táncos György festőművész által vezetett szakkör.

A napokban a Móricz Galériában nyílt kiállításuk, a válogatás nem csak a jelenlegi, hanem az egykori tagok munkáiból is merít.

Az elmúlt egy évtizedben közel 50-en fordultak meg a kör foglalkozásain, csiszolva rajztudásukat, látásmódjukat, s részesévé válva egy közösségnek. Idősebbek és ifjabbak, nyugdíjasok és aktív dolgozók, akik mind arra vágytak, hogy tanuljanak, s ezt hasonló érdeklődésű emberek közt tegyék. De miként élte meg mindezt a kör vezetője, Tánczos György?

– A kör meghirdetésekor a diákévek emlékei hozták felszínre bennem a vágyat, hogy felnőttekből verbuvált szakkört vezessek – idézi fel motivációit. – Anno Pápán Kiss László rajzkörét, Veszprémben Hegyeshalmy László, míg Balatonalmádiban Veszely Lajos rajzkörét látogattam, mindannyian nagy hatással voltak rám, sokat tanultam tőlük és attól a közösségtől, amit építettek, generáltak. Példaként szolgált még a Dús László által vezetett egerszegi rajzkör is, ahova több kollégám, ismerősöm is járt.

A tíz évvel ezelőtti felhívásra hatan jelentkeztek. A kör a VMK-ban indult, majd az Ady-iskola festészeti termében biztosítottak helyet számukra, ahol jelenleg is hetente találkoznak. Számos kiállítás és bemutatkozás áll a hátuk mögött, legtöbbször az Ady-iskola aulájában, máskor Lentiben a könyvtárban, vagy a mostani tárlatot is befogadó Móricz Galériában mutatkoztak be.

– Jubileumi kiállításunk nem csak az elmúlt tíz év ünneplése, hanem egyben kicsit összefoglalása, hiszen olyanok is szerepelnek, akik már nem vesznek részt összejöveteleinken. Sajnos a teljesség igénye nélkül, hiszen többen már nem Zalaegerszegen élnek, és nem is sikerült mindenkit elérni a szervezéskor. A tíz év alatt a csapatban akadtak olyanok, akik konkrét céllal jöttek, szerettek volna akár felnőttként is jelentkezni a művészeti felsőoktatásba, s a felkészüléshez kértek segítséget. Mások dédelgetett terveiket akarták megvalósítani, mert bár korábban is vonzotta őket a művészet, az életük más irányt vett. És persze olyanok is akadtak, akik a festés, rajzolás puszta öröméért, a hétköznapokból való kikapcsolódás reményében ültek a rajztábla mögé. Mindenkit más hajt, mindenki a saját programját valósítja meg, az én közreműködésem mélysége a kitűzött céltól függ. Igyekszem hathatós támaszt nyújtani, ötletekkel, véleménnyel, rajzi, kompozíciós és egyéb technikai segítséggel, vagy éppen bátorítással. Ha szükséges, az elejétől kezdjük a kurzust, egyszerű beállítások rajzolása, vonalas értelmezés, majd a foltszemlélet elsajátítása, tónusok keresése. Később e foltszemléletet ültetjük át más technikákra, eljutva a festésig.

Ezen a mezsgyén halad a kör egyik nemrég csatlakozott tagja, Dervalics Renáta is.

– Korábban is kértem már segítséget Tánczos Györgytől, még 13 évesen, amikor felvételire készültem a szombathelyi művészeti szakközépbe. Fel is vettek, majd Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetben folytattam formatervezői tanulmányokat – pillant vissza Renáta, aki nem mellesleg egy 15 hónapos kisfiú boldog édesanyja. – Mindkét iskola színvonalas képzést nyújtott, de elsősorban tárgyalkotó iparművészetet tanultam, továbbá az egyéni eszközválasztásom is más irányba vitt, így a festészet kimaradt az életemből. Aztán megszületett Levente, amitől ihletett állapotba kerültem, elemi késztetést éreztem rá, hogy megfessem az alvó kisfiamat. Elkezdtem otthon mázolni, de hamar rájöttem, ennek nincs sok értelme, szakmai iránymutatásra van szükségem. Így kerültem a körbe tavaly szeptemberben. Nagyon színes a társaság, radiológus főorvostól asztrológusig sokféle érdekes emberrel van módom találkozni, amellett, hogy a festészetben is egészen új utakat ismerek meg. Megtiszteltetés számomra, hogy tanulmány jellegű munkáimmal bemutatkozhatok a kör kiállításán.

Amelyből még kettő várható idén. Márciusban a jelenleg aktív tagok jelentkeznek friss munkáikkal az Ady-iskolában, ahol már azok az újonnan csatlakozók is bemutatkoznak, akik a mostani tárlaton még nem álltak a nyilvánosság elé. Ősszel pedig – a tervek szerint – az Apáczai Művelődési Központban kapnak kiállítási lehetőséget.