Tárlatmegnyitóval és Ady-esttel kezdődik vasárnap a Hétrétország

Augusztus 15-én, vasárnap a Malom Tárlat kiállításainak megnyitójával, majd Földes Hobo László Ady Endre-estjével kezdődik az idei Hétrétország sorozata. A legnagyobb őrségi kulturális fesztivál egy héten keresztül, augusztus 22-ig kínál programokat az érdeklődők számára.

Minderről Sülyi Péter fesztiváligazgató, az Őri Alapítvány elnöke beszélt lapunknak. Elmondta: ebben az esztendőben a zenei programok lesznek különösen erősek, hiszen egyrészt ezúttal is megrendezik A zene templomai elnevezésű hangversenysorozatot, amelynek helyszínei – mint azt az elnevezés is mutatja – az Őrség szakrális terei lesznek. Az öt eseményből álló sorozat Zalát is érinti, augusztus 21-én a szentgyörgyvölgyi református templomban a VoCellino együttes: Szirtes Edina Mókus és Rohmann Ditta lép a közönség elé. A zenei rendezvények sorából kiemelkedik még az augusztus 20-i őriszentpéteri program, amivel a rock klasszikusai előtt kívánnak fejet hajtani a szervezők. Ezen a napon összesen négy zenekar lép fel a Malom udvar nagyszínpadán, a Pink Floyd dalait játszó Keep Floyding, az Illés–Fonográf-emlékzenekar – amelynek Tolcsvay László is tagja –, valamint két Omega-tribute-formáció, az Új-Babylon és a felvidéki Omega Revival. A program vendége Debreceni Ferenc, az Omega dobosa lesz. Másnap ugyanott a Lépjünk a Holdra, Péterfy Bori és a Love Band, illetve a Braindogs közreműködésével folytatódik a zenei program.

– Az idei Hétrétország kiemelt fontosságú eseménye még, hogy a közelmúltban elhunyt Szomjas György filmrendező emlékére három filmjét is levetítjük – folytatta Sülyi Péter. – Emellett számos családi és gyermekprogramunk is lesz, amelyeket igyekszünk szabadtéren megrendezni, hogy minél többen látogathassák őket. A nyolc nap alatt összesen 44 program, valamint a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a fesztivál ideje alatt ezúttal is nyitott porták várják a látogatókat.

Sülyi Péter emlékeztetett rá, hogy a Hétrétország az egészségügyi vészhelyzet miatt tavaly befogadó helyszínként működött, s az akkor csatlakozó partnerfesztiválok közül a Mediawave Film & Music Fesztivál, a Kiscsőszi Pajtafesztivál, valamint a viszáki Kultúrpajta idén is csatlakozik hozzájuk a saját programjaival.