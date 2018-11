Táncházat tartottak kicsiknek és nagyoknak Zalalövőn

Mintegy százan vettek részt azon a szombat esti táncházon, melyet a Gyéres zenekarral közösen a Salla Táncegyüttes tagjai tartottak a város művelődési központjában.

A rendezvényen előbb a gyermekeknek tanítottak táncokat, majd a felnőttek következtek. A két rész között a néhány napja elhunyt Kiss István táncpedagógusról is megemlékeztek, aki éveken át szakmai vezetője és koreográfusa is volt a zalalövői táncegyüttesnek.

– A Salla Néptáncegyüttes jövőre ünnepli fennállása 15 éves jubileumát, ennek apropóján egy nagyszabású, egész estét betöltő, önálló műsorral készülnek – mondta Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. – A születésnapi gála mellett egyéb programok megtartására is vállalkoztak, ezek sorába tartoznak a táncházak. A Csoóri Sándor Alap támogatásával Zalalövőn két ilyen estet tartunk, a következőt a farsangi időszakban, a terveink szerint február 2-án rendezzük meg.

A szombat esti táncházban mintegy félszáz gyermek, s hasonló számú felnőtt vett részt. Voltak köztük egykori néptáncosok, de akadtak olyanok is, akik ezen a rendezvényen ismerkedtek a folk-lór alapjaival. A programhoz a Zalalövői Tájház Egyesület is csatlakozott, ők arról gondoskodtak, hogy a jelenlévők gasztronómiai élménnyel is gazdagodjanak.