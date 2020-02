Szülőknek szólt a nevelési sorozat 9 zalai településen

Kispáli, Nagypáli, Lakhegy, Nemeshetés, Kisbucsa, Gősfa, Vasboldog­asszony Nagykapornak és Misefa lakói gazdagodtak az elmúlt két évben közösségi rendezvényekkel, munkaerőpiacra visszavezető tanácsadással és kísérleti elemként gyermeknevelési előadássorozattal a térségi szemléletet erősíteni hivatott humánközszolgáltatási pályázati forrás jóvoltából.

Az együttműködés ezekben a feladatokban térségi szinten eredményesnek bizonyult, összegezte a tapasztalatokat Rózsás Miklós EFOP-tanácsadó, amikor az elmúlt szombati zárórendezvény után visszatekintésre kértük. Két esztendő alatt mintegy 250 millió forintból több mint ötven közösségi rendezvény valósult meg, köztük településszépítés, főzőverseny, közterület-fejlesztés, a helyi hagyományok felkutatása, őrzése, közkinccsé tétele. A térségben élő fiatalok és idősebbek az egészségügyi és kulturális eseményeken találkozhattak szakemberekkel, együttesekkel.

– A program másik fontos szegmense elsősorban a gyermekvállalás után a munkába visszatérni szándékozó édesanyákat célozta meg, főként nekik jelentett hathatós támogatást a 11 fővel működő mentorszolgálat – mondta Rózsás Miklós, hozzátéve, e célcsoporttól is pozitív visszajelzéseket kaptak. – De számunkra is a harmadik programelem volt a legérdekesebb, az tartogatta a legtöbb kihívást.

A szervezők a gyermekes szülőknek kívántak nevelési támogatást nyújtani, amikor gyermekéletkor szerint négy korcsoportra bontva (0–3 év, 3–6 év, 6–11 év és 11–14 év) kínáltak egyenként tíz alkalomból álló előadás-sorozatot, amely elméleti és gyakorlati gyermeknevelési, fejlődés-lélektani tanácsokkal szolgált.

– A térségből legalább 70 család kapcsolódott be ebbe a sorozatba, amelyhez értékes segítséget, együttműködést ka-

pott a program a védőnőktől. A hazai védőnői hálózat egyébként is nagyon becses hungarikum, oszlopai főleg a vidéken, falvakban élő családok támogatói hálózatának – szögezte le a pályázati tanácsadó, aki maga is négygyermekes családapa, közelről ismeri a szóban forgó gondokat, örömöket, problémákat. – Az együttlétek egyik fő témaköre a mozgásfejlesztés volt, amely olyan jól sikerült, hogy szeretnénk mihamarabb folytatni, illetve a mostani pályázatot májusig meghosszabbítani. A szemináriumok nagy érdeklődés mellett zajlottak, ami nem kézenfekvő, hiszen faluhelyen sokféle szempontot muszáj figyelembe venni a diszkréció betartásáért. A konkrét, egyedi gyermeknevelési gondokhoz biztosítani kell az intimitást, mivel mindenki ismer mindenkit, és a közös foglalkozásokon nehezebben nyílnak meg a gondokkal küzdő szülők.

Miért tartották fontosnak a szervezők a német családsegítő minta alapján adaptált gyermeknevelési programelemet? Azért, hogy a falvakban élőkhöz is eljussanak a modern gyermekpszichológiai ismeretek, melyek egyik hangsúlyos, kutatási tényeken alapuló vészjelzése az, hogy a digitalizáció térnyerése révén átalakuló világ mekkora hatással van a legkisebb gyerekekre, akár már a csecsemőkre is.

– Ma már nem lepődünk meg, ha babakocsira szerelhető telefon- vagy tablettartó eszközt látunk, később annál inkább azon, hogy az iskolában nem működnek például a matematikai, logikai vagy közösségi-szocializációs kompetenciák a gyerekeknél – utalt a vészhelyzetre Rózsás Miklós. – A szülő esetleg későn ismeri fel a kettő közti összefüggést.

Az érintett észak-zalai falvakban élők visszajelzései alapján egyértelmű, hogy a szülőtámogatói rendszer további fejlesztésre is érdemes, jelezte a pályázati tanácsadó. Ha sikeres lesz a folytatást lehetővé tevő további pályázat, a tervek között neves gyermekpszichológusok, orvosok, neurológusok, családterapeuták be-

vonása szerepel.

– Mondhatjuk, hogy az előadások bensőséges légköre és az ott szerzett ismeretek ütköztetése a szülőként megélt gyermeknevelési élményekkel sokszor katartikus felismerésekre juttatták a résztvevőket, de előfordult zokogás is, ami pedig néha felszabadítóan hatott a szülői szorongásra.